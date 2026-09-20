Исследование показало, что общественный транспорт Риги имеет одну уникальную для Европы особенность

По национальному рейтингу Латвия получила 6,5 балла из 100 и заняла 23-е место из 30. В предыдущем исследовании Greenpeace в 2023 году страна находилась на 26-й позиции. При этом положение Риги значительно лучше. В рейтинге столиц она получила 80 баллов из 100 и заняла 15-е место. В предыдущем рейтинге 2023 года Рига была 17-й.