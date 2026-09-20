Исследование показало, что общественный транспорт Риги имеет одну уникальную для Европы особенность
Согласно новому исследованию Greenpeace, за последние три года цены на билеты на общественный транспорт значительно выросли в 14 европейских столицах. В Риге - нет. Латвийская столица особо выделилась еще и тем, что имеет рекордное число льгот на проезд.
Рига поднялась в рейтинге
Greenpeace сравнил системы оплаты общественного транспорта в 30 европейских странах и отдельно оценил их столицы. Исследователи учитывали стоимость долгосрочных проездных, простоту системы, наличие социальных скидок и ставку НДС на общественный транспорт.
По национальному рейтингу Латвия получила 6,5 балла из 100 и заняла 23-е место из 30. В предыдущем исследовании Greenpeace в 2023 году страна находилась на 26-й позиции. При этом положение Риги значительно лучше. В рейтинге столиц она получила 80 баллов из 100 и заняла 15-е место. В предыдущем рейтинге 2023 года Рига была 17-й.
В Риге месячный проездной стоит 30 евро
Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро, причем с 2023 года его цена не изменилась. В исследовании Greenpeace стоимость пересчитывается с учетом уровня цен в каждой стране. После такой корректировки рижские 30 евро соответствуют 1,24 евро в день.
Для сравнения, после поправки на уровень цен самые дорогие проездные среди исследованных столиц оказались в Лондоне — 162 евро в месяц, Амстердаме — 107 евро, Париже — 77 евро, Стокгольме — 64 евро, Никосии — 60 евро, Берлине — 58 евро.
Читайте продолжение после рекламы
Чем особенно выделяется Рига
По данным Greenpeace, у Риги самый длинный среди всех 30 исследованных столиц перечень категорий населения, имеющих право на льготный проезд.
В исследовании перечислены такие льготы: студенты определенных категорий получают скидку 60% на месячный проездной; рижане, получающие пенсию по старости, и жители старше 75 лет ездят бесплатно; некоторые работающие получатели пенсий за выслугу лет имеют скидку 50%; люди с инвалидностью определенных категорий ездят бесплатно; бесплатный проезд предоставляется родителям с шестью и более детьми на иждивении.
Отдельно Greenpeace обращает внимание на педагогов и некоторых работников социальной сферы — им предоставляется скидка 50%. Авторы исследования отмечают, что такая льгота является уникальной среди всех 30 рассмотренных столиц.
Бесплатный проезд также предусмотрен для ряда других групп, включая политически репрессированных, участников национального движения сопротивления, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и зарегистрированных в Риге гражданских жителей Украины — для последних эта льгота в исследовании указана как действующая до 31 декабря 2026 года.
Нет единой системы
Однако в общем рейтинге стран отчета Greenpeace Латвия занимает 23-е место из 30, получив всего 6,5 балла из 100. В 2023 году она была 26-й, то есть формально поднялась на три позиции.
Читайте продолжение после рекламы
Главная проблема, которую выделяет Greenpeace: в Латвии нет единой системы билетов на общественный транспорт, а национальный железнодорожный перевозчик Vivi не предлагает абонемента, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. Поэтому Латвия практически не получила баллов за наличие и доступность общенациональных долгосрочных билетов.
Некоторые категории пассажиров имеют право на бесплатный проезд по железной дороге — в частности, определенные группы людей с инвалидностью и участники национального движения сопротивления. За социальные льготы Латвия получила 3,5 балла, еще 3 балла — за ставку НДС на общественный транспорт в размере 12%. Итог — 6,5 балла.
По методологии Greenpeace максимальный результат получают страны, где существует простой и доступный билет, позволяющий пользоваться всеми или почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. Такие системы в той или иной форме есть только в восьми из 30 исследованных стран.