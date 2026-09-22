"Просто ушел не оглядываясь": что такое "альпийский развод" и чем он опасен

В социальных сетях Alpine divorce называют ситуацию, когда один партнер во время похода, восхождения или другого занятия в удаленной местности оставляет другого. Это может произойти после ссоры, в порыве гнева или просто потому, что один человек идет быстрее, физически сильнее и не хочет подстраиваться под другого. Особенно опасно это становится тогда, когда более опытный человек приводит менее опытного партнера в место, из которого тот сам не способен безопасно выбраться.