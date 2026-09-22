"Просто ушел не оглядываясь": что такое "альпийский развод" и чем он опасен
В социальных сетях все чаще появляются дискуссии об «альпийском разводе», который уже стал новым феноменом в отношениях. Название кажется безобидным и даже может звучать романтично, однако за ним скрывается жестокий поступок - оставить партнера одного во время похода, что иногда даже может угрожать его жизни.
Романтический поход в горах, красивые виды и два человека, которые вместе отправляются навстречу новому приключению. Но в какой-то момент мужчина ускоряет шаг, исчезает за следующим поворотом и больше не ждет. Женщина остается одна - в незнакомом месте и зачастую без мобильной связи.
У нее часто нет ни опыта подобных походов, ни подходящего снаряжения, ни четкого понимания, в какой стороне находится дом и как туда добраться. В социальных сетях такому поведению дали название - "альпийский развод", или Alpine divorce.
Хотя доказательств того, что это широко распространенный новый способ расставания, нет, в 2026 году это понятие стало чрезвычайно популярным в социальных сетях. Женщины начали публично рассказывать о случаях, когда партнеры просто бросали их во время похода. Чаще всего все заканчивалось сильным стрессом и разрывом отношений. Однако известен и случай, когда "альпийский развод" закончился смертью.
Почему в отношениях стало так легко бросить партнера
Современные романтические отношения переживают своеобразный период. Приложения для знакомств дают возможность встретить людей, с которыми иначе никогда бы не познакомился, однако одновременно они могут создавать ощущение, что партнера тоже можно выбирать как товар. Если что-то не нравится или появляется ощущение, что кто-то другой будет лучше, одним движением пальца можно искать следующего.
Американская ассоциация психологов опубликовала исследование приложений для знакомств, в котором прямо говорится, что Tinder и аналогичные приложения для знакомств создают риск того, что потенциальных партнеров мы воспринимаем скорее как каталог, из которого можно выбрать подходящий товар или продукт, а не как живых людей. Авторы исследования пришли к выводу, что эмпатию и романтический интерес, напротив, усиливает способность увидеть за профилем реального человека и его жизненную историю.
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Закономерно, что с этим идет рука об руку еще одно распространенное сегодня явление - ghosting, то есть внезапное исчезновение без объяснений. Психолог Дженис Вильхауэр отмечала, что в интернете люди чувствуют меньшую социальную ответственность друг перед другом. Партнеры часто не входят в общий круг друзей, поэтому становится гораздо проще прекратить отношения, даже не объясняя другому человеку, что произошло. Она также связывает это с определенным потребительским мышлением в отношениях - убеждением, что где-то всегда найдется еще лучший вариант.
"Альпийский развод" в своей крайней форме фактически является продолжением такого отношения: человек не просто эмоционально, но и физически уходит от другого.
Что на самом деле такое "альпийский развод"?
В социальных сетях Alpine divorce называют ситуацию, когда один партнер во время похода, восхождения или другого занятия в удаленной местности оставляет другого. Это может произойти после ссоры, в порыве гнева или просто потому, что один человек идет быстрее, физически сильнее и не хочет подстраиваться под другого. Особенно опасно это становится тогда, когда более опытный человек приводит менее опытного партнера в место, из которого тот сам не способен безопасно выбраться.
В горах кажущаяся обычной ссора может превратиться в вопрос жизни и смерти. Температура падает, наступает темнота, пропадает мобильная связь, человек может заблудиться, упасть, получить травму или замерзнуть.
Поэтому такую ситуацию нельзя сравнивать с бытовой драмой, когда кто-то сердито уходит из ресторана или квартиры. Человек, который знает маршрут, имеет больший опыт или располагает необходимым снаряжением, фактически может оставить другого на произвол судьбы, лишив его возможности позаботиться о собственной безопасности.
"Худшая суббота в моей жизни"
Более широкое внимание это понятие привлекло в феврале 2026 года после видео пользовательницы TikTok @EverAfterIya. На нем плачущая женщина одна идет по каменистой тропе. Этот день она назвала "худшей субботой в моей жизни". К видео было добавлено пояснение: "Ты отправляешься с ним в поход в горы, он оставляет тебя одну, и ты понимаешь, что на самом деле никогда ему не нравилась".
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Видео набрало более 19 миллионов просмотров, а в комментариях другие женщины начали рассказывать о похожем опыте.
Однако подобные истории появились намного раньше. Журналистка и опытная альпинистка Мэйя Сильвера вспоминает поход 2011 года в отдаленном каньоне в Колорадо. Тогда у нее еще было мало опыта горных походов. Ее друга начало раздражать, что женщина не может идти так же быстро, как он. Он просто продолжал идти "в своем темпе", оказался далеко впереди и исчез из виду.
Сильвера около двух часов провела одна. Она заблудилась и до смерти боялась, что не сможет выбраться из каньона. Когда они снова встретились, Мэйя была очень зла. Через несколько месяцев пара рассталась. Сейчас, когда у Сильверы гораздо больше опыта в горах, она признает - тогда все могло закончиться совсем иначе.
Он уже раньше оставлял женщину в горах
Самый тяжелый реальный случай, связанный с дискуссией об "альпийском разводе", произошел в Австрии, после чего Alpine divorce привлек внимание международных СМИ.
В январе 2025 года 37-летний Томас Пламбергер вместе со своей 33-летней девушкой Керстин Гуртнер отправился в зимний поход на высочайшую гору Австрии - Гросглокнер. Женщина имела значительно меньше опыта. Пара сильно отстала от запланированного графика, а примерно в 50 метрах от вершины высотой 3798 метров силы Гуртнер иссякли, и у нее появились признаки переохлаждения.
Пламбергер оставил ее в горах и отправился искать помощь. Женщина умерла от переохлаждения. В феврале 2026 года суд в Инсбруке признал Пламбергера виновным в причинении смерти по грубой неосторожности. Ему назначили пять месяцев условного лишения свободы и штраф в размере 9600 евро.
Судья подчеркнул, что опыт мужчины в горах был несравнимо больше, чем у его девушки, и что женщина, скорее всего, выжила бы, если бы правильные решения были приняты вовремя. Например, если бы пара повернула назад или помощь была вызвана раньше.
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В ходе судебного процесса выяснилась еще одна примечательная деталь. Бывшая девушка Пламбергера Андреа Бергенер рассказала, что мужчина оставлял ее одну во время ночного похода на Гросглокнер. Тогда Андреа удалось самостоятельно безопасно спуститься с горы.
"Мягкая" версия альпийского развода
Не каждый так называемый "альпийский развод" заканчивается вмешательством спасателей или трагедией. Гораздо чаще в социальных сетях описывается его "мягкая" версия: пара ссорится во время похода, и один партнер в гневе уходит вперед, не ждет другого или демонстративно отказывается идти в темпе, удобном для обоих.
Со стороны это может показаться обычной ссорой. Но значение меняется в зависимости от того, где это происходит. Если это ближайший парк прямо в городе, партнер, скорее всего, просто пойдет домой. Но если вы находитесь где-то в глуши, в лесу или горах, то с приближением темноты и без мобильной связи такое же поведение может вызвать панику и создать реальную угрозу для жизни.
Что говорят психологи?
Психологи и эксперты по отношениям видят за "альпийским разводом" не столько новую моду на расставания, сколько давно известные проблемы - недостаток эмпатии, неспособность регулировать эмоции, избегание конфликта и неравенство власти в отношениях.
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В издании Psychology Today врач и профессор Брюс Ю. Ли отмечает, что человеку, который способен оставить другого в опасной ситуации, может не хватать эмпатии или способности контролировать свои эмоции. Гнев или раздражение в такой момент могут подавить здравый смысл. Он рекомендует обращать внимание на то, как партнер реагирует, когда другому нужна помощь, способен ли он заметить, что другой человек встревожен, и не свойственны ли ему неконтролируемые эмоциональные вспышки.
Эксперт по отношениям и социальный работник Минаа Би, в свою очередь, отмечает, что оставление человека в незнакомом или небезопасном месте может вызвать очень сильную стрессовую реакцию - страх и дезориентацию. Она сравнивает "альпийский развод" с крайней формой ghosting: человек, который не способен открыто сказать о желании прекратить отношения, просто уходит - только на этот раз исчезает не с экрана телефона, а физически оставляет другого человека.
Длительные исследования специалиста по отношениям Джона Готтмана также показывают, насколько разрушительно для отношений презрительное отношение. Институт Готтмана характеризует его как одну из наиболее разрушительных моделей поведения - отношение, при котором один партнер ставит себя выше другого, проявляет неуважение и заставляет другого чувствовать себя неполноценным.