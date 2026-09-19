США одобрили продажу Украине вооружений на 2,7 млрд долларов

В Госдепартаменте заявили, что поставки должны усилить возможности украинской ПВО и помочь стране противостоять нынешним и будущим угрозам. При этом в ведомстве подчеркнули, что потенциальная сделка не изменит основной военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.