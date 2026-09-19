США одобрили продажу Украине вооружений на 2,7 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил продажу Украине вооружений, оборудования и услуг для модернизации систем противовоздушной обороны. Общая стоимость потенциальной сделки оценивается в 2,68 млрд долларов.
В случае заключения соглашения закупка будет финансироваться за счет средств, предоставленных европейскими странами, а также американской программы иностранного военного финансирования (FMF). Речь идет о средствах, которые были выделены еще предыдущей администрацией США.
В рамках запроса Украина рассчитывает получить ракеты S-300 Clone, предназначенные для использования в системах, аналогичных С-300, ракеты GAM-67, зенитные ракетные комплексы увеличенной дальности с лазерным наведением, транспортно-пусковые установки и комплекты для модернизации мобильных пусковых систем.
Кроме того, Киев запросил радиолокационные станции RPS-202 для борьбы с беспилотниками, прицепы с подъемными мачтами, запасные части и комплектующие. Сделка также предусматривает техническое обслуживание и ремонт оборудования, поставку программного обеспечения, транспортные услуги, техническую документацию, а также инженерную и логистическую поддержку.
В Госдепартаменте заявили, что поставки должны усилить возможности украинской ПВО и помочь стране противостоять нынешним и будущим угрозам. При этом в ведомстве подчеркнули, что потенциальная сделка не изменит основной военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.
Одобрение Госдепартамента является одним из необходимых этапов процедуры продажи американских вооружений иностранному государству и означает разрешение потенциальной сделки, а не то, что все перечисленное вооружение уже поставлено Украине.
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