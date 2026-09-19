Латвии нужны 32 млрд евро до 2050 года, чтобы обновить фонд зданий
Фото: LETA
Латвии предстоит масштабная перестройка зданий.
В Латвии

Латвии нужны 32 млрд евро до 2050 года, чтобы обновить фонд зданий

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Латвии до 2050 года необходимо вложить более 32 млрд евро в обновление зданий - огромная сумма должна сделать дома энергоэффективными и сократить выбросы. Проблема в том, что у государства и жителей нет таких средств. Появятся ли они в ближайшие 20 лет - большой вопрос.

Для реновации национального фонда зданий до 2050 года необходимы инвестиции в размере 32,33 млрд евро - это следует из доклада Министерства экономики, который 8 сентября утвердило правительство. Иными словами, если в течение 24 лет вложить сумму, которая сегодня эквивалентна доходам государственного бюджета за два года, Латвии удалось бы создать настолько энергоэффективный и декарбонизированный фонд зданий, который соответствовал бы цели зеленого курса до 2050 года, сообщает Latvijas Avīze.

При таком объеме инвестиций все здания в Латвии стали бы зданиями с нулевыми выбросами.

Следует отметить, что Латвия установила требование, согласно которому к 2030 году все новые здания должны быть домами с нулевыми выбросами, а остальные должны достичь такого состояния к середине века. Однако сейчас ситуация такова, что сектор зданий в ЕС потребляет приблизительно 40% всей энергии и создает 36% связанных с энергетикой выбросов парниковых газов. Иными словами, отопление зданий поглощает более половины всех энергоресурсов на территории ЕС, значительно опережая транспорт, промышленность и все остальные виды человеческой деятельности.

В Латвии ситуация еще хуже - на отопление зданий расходуется 64% всех энергетических ресурсов страны.

Министерство экономики указывает, что национальный фонд зданий технически и функционально устарел и из-за ограниченного финансирования его обновление не происходит в достаточном объеме. В контексте утепления зданий также следует помнить о понятии энергетической бедности, которое в последние годы упоминается все чаще. Энергетическая бедность является результатом сочетания низких доходов, высоких затрат на энергию и низкой энергоэффективности жилья и существенно ограничивает возможности домохозяйств обеспечивать надлежащие условия жизни и покрывать расходы на содержание жилья.

План, разработанный Министерством экономики, предусматривает, что к 2050 году необходимо отремонтировать 97 920 жилых зданий общей площадью 36,41 млн квадратных метров и 38 820 нежилых зданий общей площадью 37,12 млн квадратных метров. Однако ресурсов государственного и муниципальных бюджетов, а также платежеспособности населения недостаточно для финансирования этих инвестиций. Если деньги на реализацию плана найти не удастся, он останется лишь очередной бумажкой, разработанной для выполнения требований Европейского союза.

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ЛатвияМинистерство экономикиLatvijas avīze

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