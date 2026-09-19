Латвии нужны 32 млрд евро до 2050 года, чтобы обновить фонд зданий

Для реновации национального фонда зданий до 2050 года необходимы инвестиции в размере 32,33 млрд евро - это следует из доклада Министерства экономики, который 8 сентября утвердило правительство. Иными словами, если в течение 24 лет вложить сумму, которая сегодня эквивалентна доходам государственного бюджета за два года, Латвии удалось бы создать настолько энергоэффективный и декарбонизированный фонд зданий, который соответствовал бы цели зеленого курса до 2050 года, сообщает Latvijas Avīze.