В Елгавском крае построят долгожданный объект стоимостью в 4 млн евро
Подписан договор на строительство спортивного зала Элейской средней школы. В рамках проекта будет построено здание общей площадью почти 1000 квадратных метров, рассчитанное на одновременное пребывание до 200 человек. На трибунах дополнительно предусмотрено 150 выдвижных сидячих мест.
Новое здание спортивного зала соединят с существующим трехэтажным корпусом школы специальным переходом на уровне первого этажа. В здании оборудуют спортивный зал, предназначенный как для учебного процесса, так и для проведения соревнований по командным видам спорта. Также будет создан тренажерный зал с усиленным ударопрочным резиновым покрытием пола и зеркальной стеной. В нем установят беговые дорожки, велотренажеры и крепления для боксерских мешков. Для спортсменов оборудуют современные раздевалки с душевыми.
Для здания спортивного зала планируется создать независимую сеть инженерных коммуникаций с современными и экономичными системами отопления и вентиляции, освещения и безопасности. В рамках проекта также будут перестроены и приведены в порядок подземные водопроводные сети и системы сбора дождевой воды. Здание полностью приспособят для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: оборудуют пологие пандусы и специальный туалет.
Проект предусматривает и масштабное благоустройство прилегающей территории, чтобы создать современную среду как для школьников, так и для местных жителей. Рядом со стадионом появится огороженная спортивная площадка с футбольными воротами, искусственным покрытием и освещением, а также благоустроенная зона отдыха со скамейками и интерактивными элементами. Для посетителей оборудуют подъездные дороги и автомобильные стоянки. Кроме того, установят два современных навеса для велосипедов и в общей сложности 36 велосипедных стоек.
"Строительство спортивного зала в Элее — долгожданный проект для жителей Элеи, Лиелплатоне, Вилце, Сесавы и Платоне... Благодаря сотрудничеству всех сторон строительство будет идти по плану и летом 2028 года новый спортивный зал Элеи откроет двери для всех желающих заниматься спортом", — заявил председатель Елгавской краевой думы Ингус Залитис.
Проектирование, строительство и авторский надзор за строительством спортивного зала Элейской средней школы по адресу проспект Межа, 5, Элейская волость, осуществит компания Bildberg. Сумма договора составляет 3 956 700 евро с НДС.