В Елгавском крае построят долгожданный объект стоимостью в 4 млн евро

Проект предусматривает и масштабное благоустройство прилегающей территории, чтобы создать современную среду как для школьников, так и для местных жителей. Рядом со стадионом появится огороженная спортивная площадка с футбольными воротами, искусственным покрытием и освещением, а также благоустроенная зона отдыха со скамейками и интерактивными элементами. Для посетителей оборудуют подъездные дороги и автомобильные стоянки. Кроме того, установят два современных навеса для велосипедов и в общей сложности 36 велосипедных стоек.