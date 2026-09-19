"Раздался ужасный взрыв": в Саулкрасты электромобиль сгорел в гараже и повредил дом

"Начать нужно с того, о чем, вероятно, говорят и пожарные, - с электропроводки в доме. Она должна соответствовать требованиям: правильные контакты, правильное сечение кабелей, чтобы мы точно знали, что до начала зарядки никаких проблем нет. Следующее, на что смотрим, - качественное ли у нас зарядное устройство, есть ли в нем все механизмы контроля. Такие устройства отслеживают собственную температуру, чтобы ничего не перегревалось и не возникало рисков. Дальше смотрим, что говорит производитель: нужно ли при повседневном использовании заряжать аккумулятор до 100, 80 или 90%. Стараемся соблюдать эти рекомендации!" - говорит представитель Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс.