"Раздался ужасный взрыв": в Саулкрасты электромобиль сгорел в гараже и повредил дом
В Саулкрасты огонь уничтожил электромобиль, стоявший в гараже частного дома. Наиболее вероятная причина возгорания - аккумулятор. Даже после ликвидации пожара спасателям пришлось следить за машиной, чтобы она не загорелась снова.
Электромобиль Mercedes превратился в груду обгоревшего металла. Его вытащили из гаража и оставили на обочине. После почти трех часов тушения спасатели наконец смогли перевести дух. Пожар, вспыхнувший днем в тихом районе частных домов в Саулкрасты, начался с грохота, сообщает "Degpunktā".
"Я укачивала ребенка, и раздался ужасный взрыв. Не могла понять, что происходит. Повалил страшный дым, потом появились и языки пламени. Скорая помощь, пожарные..." - рассказывает соседка.
Ущерб оказался значительным: пожар, вероятнее всего, начался в аккумуляторе автомобиля, но огонь уничтожил и гараж, повредил фасад и первый этаж дома. Даже после ликвидации опасности оставлять сгоревшую машину без присмотра было нельзя - спасатели сопровождали эвакуатор до авторазборки.
"Горение электромобилей существенно отличается от горения традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, поскольку в электромобилях установлены литийионные батареи, (...) которые могут вновь вспыхнуть даже через несколько дней после происшествия, если их не разобрать и не демонтировать. Мы знаем, что происходит в ячейках батарей. Они находятся в герметичной оболочке. Сейчас наш опыт проходит проверку на практике - таких происшествий с электромобилями было немного", - объясняет старший инспектор отделения Рижской службы Государственной пожарно-спасательной службы Кристапс Калванс.
Пожарные активно изучают зарубежный опыт и случаи в Латвии, чтобы понять, как эффективнее тушить такие автомобили в будущем. Однако полезные выводы могут сделать и сами автовладельцы, чтобы однажды не пришлось звонить по номеру 112 и со слезами на глазах отправлять машину в металлолом.
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"Начать нужно с того, о чем, вероятно, говорят и пожарные, - с электропроводки в доме. Она должна соответствовать требованиям: правильные контакты, правильное сечение кабелей, чтобы мы точно знали, что до начала зарядки никаких проблем нет. Следующее, на что смотрим, - качественное ли у нас зарядное устройство, есть ли в нем все механизмы контроля. Такие устройства отслеживают собственную температуру, чтобы ничего не перегревалось и не возникало рисков. Дальше смотрим, что говорит производитель: нужно ли при повседневном использовании заряжать аккумулятор до 100, 80 или 90%. Стараемся соблюдать эти рекомендации!" - говорит представитель Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс.
Число электромобилей в Латвии ежегодно почти удваивается. По данным, собранным ассоциацией, сейчас в стране уже более 17 тысяч таких транспортных средств. Также ведется учет случаев их возгорания. По словам представителя ассоциации, статистика не настолько тревожная, как может показаться.
"Это один из типичных мифов об электромобилях: как только где-нибудь в мире происходит хотя бы один такой случай, все начинают беспокоиться о том, что будет с этими аккумуляторами. По разным статистическим данным, электромобили загораются примерно в 10-60 раз реже, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания", - утверждает Янис Бекерс.
Он также обращается к автовладельцам с просьбой не игнорировать предупреждения машины. Если бортовая система сообщает о необходимости посетить сервис, лучше сделать это как можно скорее. Спасатели, в свою очередь, подчеркивают: если из-за технической неисправности внезапно начинается пожар, безопасность должна быть на первом месте. Нужно покинуть автомобиль, отойти от него и вызвать экстренные службы.
Пожар в Саулкрасты уничтожил не только электромобиль, но и серьезно повредил частный дом. Страховая компания If поясняет, что автомобиль, находящийся в гараже, нельзя включить в страховку недвижимости. Каждому владельцу необходимо ответственно относиться к защите как движимого, так и недвижимого имущества.