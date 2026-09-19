Латвия выступила с жестким заявлением относительно выборов в Южной Осетии
Как заявляет Министерство иностранных дел ЛР, Латвия осуждает так называемые президентские выборы, прошедшие в оккупированном Российской Федерацией Цхинвальском регионе Грузии/Южной Осетии.
Латвия осуждает так называемые президентские выборы, прошедшие 18 сентября 2026 года в оккупированном Российской Федерацией Цхинвальском регионе Грузии/Южной Осетии. Их проведение на оккупированной территории Грузии противоречит международному праву и нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Латвия не признает легитимность этих выборов.
Латвия призывает Россию в полном объеме выполнить обязательства, вытекающие из соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Европейского союза, а также отозвать признание так называемой независимости грузинских регионов Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии.
Министерство иностранных дел ЛР выражает твердую и неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в ее международно признанных границах.
18 сентября 2026 года в Южной Осетии прошли досрочные выборы президента. Они были назначены после июньской отставки Алана Гаглоева, занимавшего этот пост с 2022 года. После отставки Гаглоев переехал в Россию и стал советником Владимира Путина. Исполняющим обязанности главы региона стал Марат Камболов — бывший российский чиновник, которого незадолго до ухода Гаглоева назначили премьер-министром Южной Осетии.
В выборах участвовали четыре кандидата: и. о. президента Марат Камболов, выдвинутый инициативной группой; Зураб Кокоев от партии "Единство"; Мурат Валиев от "Патриотов Алании"; Казбек Кодоев, также выдвинутый инициативной группой. В Южной Осетии работали 70 участков, еще четыре открыли в Северной Осетии и один — в Москве.
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По предварительным данным, Марат Камболов одерживает очень крупную победу: после обработки 40% протоколов ему приписывали 88,4% голосов.
Тбилиси не признает нынешнее голосование и называет его незаконным. МИД Грузии заявил, что проведение выборов нарушает нормы международного права и не может иметь международно-правовых последствий.
Не признает эти выборы и Евросоюз. В заявлении от 18 сентября ЕС указал, что не признает правовую и конституционную основу, на которой было организовано голосование, а его результаты считает не имеющими юридической силы.