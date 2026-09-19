Латвия выступила с жестким заявлением относительно выборов в Южной Осетии

18 сентября 2026 года в Южной Осетии прошли досрочные выборы президента. Они были назначены после июньской отставки Алана Гаглоева, занимавшего этот пост с 2022 года. После отставки Гаглоев переехал в Россию и стал советником Владимира Путина. Исполняющим обязанности главы региона стал Марат Камболов — бывший российский чиновник, которого незадолго до ухода Гаглоева назначили премьер-министром Южной Осетии.