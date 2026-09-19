Генерал НАТО назвал главные угрозы для Латвии и рассказал, как альянс усиливает защиту Балтии

При этом Мид не считает необходимым постоянно увеличивать количество иностранных военнослужащих в странах Балтии. Вместо этого, по его словам, НАТО необходимо регулярно проводить маневры, чтобы убедиться, что войска действительно способны действовать в соответствии с разработанными планами. "Нам необходимо укреплять и тестировать реальное развертывание сил, чтобы проверить нашу логистику и сети поддержки. Это очень важно для нашего сигнала сдерживания - чтобы давать убедительный сигнал о нашей способности усиливать войска", - заявил генерал.