Генерал НАТО назвал главные угрозы для Латвии и рассказал, как альянс усиливает защиту Балтии
Генерал НАТО Джон Мид заявил, что безопасность стран Балтии заметно усилилась благодаря новым планам альянса, операциям Baltic Sentry и Eastern Sentry, а также улучшению логистики и взаимодействия между союзниками.
В интервью агентству LETA заместитель командующего Объединенным командованием НАТО в Брунссуме генерал-лейтенант Джон Мид заявил, что важную роль играет Концепция сдерживания и обороны Евроатлантического региона (DDA), в рамках которой НАТО разработала новые региональные планы и согласовала их с национальным военным планированием стран альянса.
"Страны Балтии сейчас намного лучше защищены, поскольку у нас есть четкая стратегия - Концепция сдерживания и обороны Евроатлантического региона, или DDA, - и четкие планы действий", - заявил Мид.
Он отметил, что союзники совместно развивают военные возможности, планируют оборону каждого участка территории, проводят постоянное наблюдение и ежедневно осуществляют мероприятия по сдерживанию. Одним из примеров новой стратегии генерал назвал операцию Baltic Sentry, запущенную в ответ на новые угрозы. По его словам, страны Балтии играют в ней важную роль.
"Это очень важная и успешная операция. С момента ее начала инцидентов с перерезанием подводных кабелей больше не происходило", - сказал Мид.
Другим примером он назвал операцию Eastern Sentry, направленную на усиление защиты воздушного пространства. НАТО сейчас пытается устранить существующие пробелы в оборонных возможностях, постоянно объединяя силы, интегрируя системы и проводя совместные учения.
При этом Мид считает, что альянс находится в условиях настоящей революции в военном деле и должен продолжать быстро адаптироваться к новым угрозам. По его словам, НАТО необходимо становиться еще быстрее и даже испытывать определенный дискомфорт от того, что изменения происходят недостаточно быстро.
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НАТО делает ставку на логистику
Одним из главных достижений последних лет генерал назвал улучшение логистики и координации между странами Балтии. "Достигнуто гораздо большее единство между странами Балтии и согласованность планов. Так было не всегда. Сейчас существует гораздо большая согласованность между планами НАТО и государств-членов", - отметил Мид.
По его словам, НАТО не только разрабатывает планы, но и проверяет их на практике. В частности, во время предстоящих учений будет протестирована связь с национальными оперативными центрами и отработаны различные сценарии, чтобы убедиться в готовности альянса реализовать свои планы.
Генерал также отметил высокий уровень развития науки, технологий и инноваций в странах Балтии. По его словам, эти государства занимают лидирующие позиции и в сфере оборонной промышленности.
При этом Мид не считает необходимым постоянно увеличивать количество иностранных военнослужащих в странах Балтии. Вместо этого, по его словам, НАТО необходимо регулярно проводить маневры, чтобы убедиться, что войска действительно способны действовать в соответствии с разработанными планами. "Нам необходимо укреплять и тестировать реальное развертывание сил, чтобы проверить нашу логистику и сети поддержки. Это очень важно для нашего сигнала сдерживания - чтобы давать убедительный сигнал о нашей способности усиливать войска", - заявил генерал.
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Он добавил, что НАТО считает необходимым продемонстрировать свои возможности, хотя нынешний объем сил, по его мнению, соответствует поставленным задачам.
Уязвимость Балтии - географическая глубина
Одним из стратегических вызовов для Латвии Мид назвал отсутствие достаточной географической глубины - расстояния между потенциальной линией фронта и жизненно важными центрами страны. По его словам, НАТО учитывает эту особенность при планировании обороны региона. При этом полная реализация некоторых планов потребует еще нескольких лет.
Важным шагом генерал назвал первую совместную операцию Германии и Нидерландов, в рамках которой эти страны взяли на себя руководство мероприятиями НАТО по обеспечению готовности, а также повседневными действиями по сдерживанию и обороне в Латвии и Эстонии.
Мид подчеркнул, что НАТО хорошо подготовлена к реализации своих планов, однако полноценное развертывание некоторых предусмотренных ими сил все еще продолжается.
Дроны меняют характер войны
Отдельное внимание НАТО сейчас уделяет системам связи и обмена информацией, а также использованию данных. По словам Мида, эти направления являются сильными сторонами Латвии. Одновременно серьезным вызовом остается способность быстро определить источник атаки. Кроме того, война с использованием беспилотников, по словам генерала, в значительной степени меняет современное представление о военных действиях.
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"Наши сенсоры и системы сейчас укрепляют этот постоянный план противовоздушной обороны, и это очень важно", - сказал Мид.
В завершение генерал подчеркнул, что главным преимуществом НАТО остается единство ее государств-членов.
"Главное - наше единство. Мы объединяем возможности наших стран. Нельзя поддаваться страху. Угрозы постоянно меняются, в военной сфере происходит революция, но мы справляемся с этим вместе. Мы едины", - заявил Мид.