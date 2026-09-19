Президент США Дональд Трамп подписал закон о жестких санкциях против РФ

На этой неделе законопроект одобрила Палата представителей: за него проголосовали 262 конгрессмена, против — 159. Большинство демократов выступили против документа. Они заявляли, что поддерживают усиление давления на Россию, однако не согласны с предоставлением президенту столь широких полномочий в вопросе введения пошлин.

