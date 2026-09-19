Президент США Дональд Трамп подписал закон о жестких санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон об ужесточении санкций против России. Документ назван в честь одного из его авторов, недавно умершего сенатора Линдси Грэма.
Как сообщил Белый дом, закон расширяет санкции, пошлины и другие ограничения в отношении России, а также продлевает действие существующих американских санкций против Ирана. После подписания президентом документ вступил в силу.
Закон предоставляет президенту США широкие полномочия для введения и ужесточения санкций против российского руководства, крупных бизнесменов, предприятий топливно-энергетического комплекса, банков и так называемого теневого флота.
Кроме того, президент сможет вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти. В первую очередь речь идет об Индии и Китае.
При этом закон оставляет президенту значительную свободу действий. Он может не использовать предоставленные ему полномочия, а в случаях, когда введение ограничений прямо предусмотрено законом, устанавливать исключения.
По настоянию Трампа в окончательную версию документа были также включены положения, касающиеся Ирана, в том числе продление уже действующих американских санкций.
BREAKING: Trump signs Russia sanctions bill into law. https://t.co/2m5zr5TbdD— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Законопроект, одним из авторов которого был Линдси Грэм, долгое время находился на рассмотрении Конгресса. Сенат одобрил его в августе, уже после смерти сенатора. В подготовке окончательной версии документа участвовала администрация Трампа.
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На этой неделе законопроект одобрила Палата представителей: за него проголосовали 262 конгрессмена, против — 159. Большинство демократов выступили против документа. Они заявляли, что поддерживают усиление давления на Россию, однако не согласны с предоставлением президенту столь широких полномочий в вопросе введения пошлин.