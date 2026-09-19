Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
В субботу местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди
В субботу ожидается сравнительно сухая погода, лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Сохранится умеренный юго-западный, западный ветер, в Курземе и Видземе порывами до 14 метров в секунду (м/с), на морском побережье - до 15-19 м/с. Воздух прогреется до +15...+19 градусов.
В Риге сквозь облака будет светить солнце, в середине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Продолжит дуть юго-западный ветер, который к полудню порывами усилится до 14 м/с. Максимальная температура воздуха достигнет +17...+19 градусов.