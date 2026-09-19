В субботу местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди
Фото: Zane Bitere/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В субботу местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В субботу ожидается сравнительно сухая погода, лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Сохранится умеренный юго-западный, западный ветер, в Курземе и Видземе порывами до 14 метров в секунду (м/с), на морском побережье - до 15-19 м/с. Воздух прогреется до +15...+19 градусов.

В Риге сквозь облака будет светить солнце, в середине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Продолжит дуть юго-западный ветер, который к полудню порывами усилится до 14 м/с. Максимальная температура воздуха достигнет +17...+19 градусов.

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