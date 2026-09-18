В Болдерае водитель врезался в электрощит. Друг объяснил это трудным лечением: "Он проходит химиотерапию"
Фото: скриншот TV3
Водитель потерял контроль возле железнодорожного переезда.
Аварии и происшествия

В Болдерае водитель врезался в электрощит. Друг объяснил это трудным лечением: "Он проходит химиотерапию"

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

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Недалеко от железнодорожного переезда на улице Парадес в Болдерае помощь понадобилась водителю легкового автомобиля. Мужчине стало плохо в тот момент, когда он находился на улице с интенсивным движением, однако серьезной аварии, к счастью, удалось избежать.

Остановившийся поперек проезжей части автомобиль с одной стороны окружили медики, а с другой - полицейские. Представители обеих служб совместно выясняли, как помочь пострадавшему и быстрее восстановить движение по обеим полосам, сообщает "Degpunktā".

Через некоторое время на улицу Парадес приехала жена водителя, а затем и его друг, которому поручили позаботиться об автомобиле.

"Он сказал: "Меня остановила полиция, проверила на алкоголь, все в порядке... Ты не можешь отогнать машину в гараж?" Хорошо, сейчас буду. Он очень больной человек, проходит химиотерапию, поэтому, возможно, ему стало плохо из-за этого", - рассказал друг водителя.

Предположительно, легковой автомобиль выезжал со стороны двора многоквартирных домов. Оказавшись на перекрестке, водитель не повернул ни направо, ни налево, а продолжил движение прямо и врезался в электрический распределительный шкаф.

После происшествия водителя Honda медики доставили в больницу.

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