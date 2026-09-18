В Болдерае водитель врезался в электрощит. Друг объяснил это трудным лечением: "Он проходит химиотерапию"

"Он сказал: "Меня остановила полиция, проверила на алкоголь, все в порядке... Ты не можешь отогнать машину в гараж?" Хорошо, сейчас буду. Он очень больной человек, проходит химиотерапию, поэтому, возможно, ему стало плохо из-за этого", - рассказал друг водителя.