В Болдерае водитель врезался в электрощит. Друг объяснил это трудным лечением: "Он проходит химиотерапию"
Недалеко от железнодорожного переезда на улице Парадес в Болдерае помощь понадобилась водителю легкового автомобиля. Мужчине стало плохо в тот момент, когда он находился на улице с интенсивным движением, однако серьезной аварии, к счастью, удалось избежать.
Остановившийся поперек проезжей части автомобиль с одной стороны окружили медики, а с другой - полицейские. Представители обеих служб совместно выясняли, как помочь пострадавшему и быстрее восстановить движение по обеим полосам, сообщает "Degpunktā".
Через некоторое время на улицу Парадес приехала жена водителя, а затем и его друг, которому поручили позаботиться об автомобиле.
"Он сказал: "Меня остановила полиция, проверила на алкоголь, все в порядке... Ты не можешь отогнать машину в гараж?" Хорошо, сейчас буду. Он очень больной человек, проходит химиотерапию, поэтому, возможно, ему стало плохо из-за этого", - рассказал друг водителя.
Предположительно, легковой автомобиль выезжал со стороны двора многоквартирных домов. Оказавшись на перекрестке, водитель не повернул ни направо, ни налево, а продолжил движение прямо и врезался в электрический распределительный шкаф.
После происшествия водителя Honda медики доставили в больницу.