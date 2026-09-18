Латвийский медик Сармите Цируле вновь ранена после атаки на Славянск
В результате российского удара по украинскому городу Славянску пострадала латвийский боевой медик Сармите Цируле, сообщает TV3.
Жизни Цируле ничего не угрожает. Она рассказала TV3, что пострадала во время атаки на почтовое отделение, куда приехала забрать присланную гуманитарную помощь. После взрыва медика завалило обломками.
Сармите Цируле доставили в больницу, расположенную в сравнительно безопасном регионе Украины.
В марте 2025 года Цируле уже получила ранения в результате атаки российского дрона-камикадзе. Тогда она пострадала, когда вместе с сослуживцами отправилась спасать тяжелораненого украинского военнослужащего. Медик получила осколочные ранения и контузию, однако после восстановления снова вернулась на линию фронта, чтобы продолжить оказывать помощь.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Цируле помогает украинским военным, которые сражаются на самых тяжелых участках фронта. Она подчеркивала, что делает все возможное для спасения военнослужащих в Украине, поскольку защита Латвии начинается именно там.