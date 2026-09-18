Латвийский медик Сармите Цируле вновь ранена после атаки на Славянск

В марте 2025 года Цируле уже получила ранения в результате атаки российского дрона-камикадзе. Тогда она пострадала, когда вместе с сослуживцами отправилась спасать тяжелораненого украинского военнослужащего. Медик получила осколочные ранения и контузию, однако после восстановления снова вернулась на линию фронта, чтобы продолжить оказывать помощь.