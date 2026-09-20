В Латвии обновили 103 км железной дороги - проект обошелся в 72,7 млн евро
После завершения проекта Latvijas dzelzceļš по модернизации и развитию электрифицированной железнодорожной сети инфраструктура была обновлена на нескольких участках общей протяженностью 103 километра. Работы должны повысить безопасность и надежность движения поездов, а также создать условия для дальнейшего развития пассажирских перевозок.
В рамках проекта модернизировали инфраструктуру на станции Земитаны, участках Рига - Земитаны, Земитаны - Яняварты и Иманта - Слока, а также на Рижском железнодорожном мосту через Даугаву. Кроме того, контактную сеть построили на участке Засулаукс - Болдерая.
Помимо строительства и реконструкции контактной сети, была усовершенствована инфраструктура ее энергоснабжения и перестроены системы сигнализации. Обновленная сеть сможет обслуживать новые электропоезда, а в будущем - и аккумуляторные поезда. Реализация проекта также должна способствовать сокращению выбросов CO₂ и развитию более экологичного общественного транспорта.
Как отметил председатель правления LDz Артис Гринбергс, около 90% пассажирских перевозок в Латвии осуществляется по электрифицированным участкам железной дороги, а число пассажиров продолжает расти. При этом значительная часть контактной сети была построена еще в 1950-1970-х годах и уже достигла или превысила установленный срок эксплуатации.
"В рамках этого проекта мы обновили 103 километра электрифицированной сети, но на этом не остановимся - модернизация контактной сети продолжится и в последующие годы. Спасибо пассажирам за понимание и терпение во время строительных работ", - заявил Гринбергс.
Министр сообщения Рихард Козловскис подчеркнул, что проект был завершен в установленный срок и полностью профинансирован Европейским союзом. По его словам, модернизация стала важным вкладом в будущее латвийской железной дороги и ее дальнейшее развитие.
Одной из главных сложностей стало проведение масштабных работ без прекращения пассажирских перевозок. Работы тщательно планировались и проводились поэтапно, в том числе в ночное время. На отдельных участках приходилось ограничивать движение поездов, закрывать один из путей или перевозить пассажиров автобусами, однако сообщение сохранялось на протяжении всего периода реализации проекта.
Читайте продолжение после рекламы
Председатель правления Nordes Būve Евгений Лоцов рассказал, что дополнительной проблемой стала нехватка в Латвии квалифицированных специалистов по контактным сетям. Несмотря на это, для реализации технически сложного и масштабного проекта удалось собрать необходимую команду.
В Центральном агентстве финансов и договоров отметили, что обновленная инфраструктура улучшит железнодорожное сообщение между Ригой и ее окрестностями. В дальнейшем финансирование Европейского союза также планируется направить на приобретение аккумуляторных электропоездов BEMU и создание инфраструктуры для их зарядки.
Проект модернизации и развития электрифицированной железнодорожной сети был полностью реализован за счет средств Фонда восстановления Европейского союза. Общая сумма расходов не превысила 72,7 миллиона евро.