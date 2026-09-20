В Латвии обновили 103 км железной дороги - проект обошелся в 72,7 млн евро

Одной из главных сложностей стало проведение масштабных работ без прекращения пассажирских перевозок. Работы тщательно планировались и проводились поэтапно, в том числе в ночное время. На отдельных участках приходилось ограничивать движение поездов, закрывать один из путей или перевозить пассажиров автобусами, однако сообщение сохранялось на протяжении всего периода реализации проекта.