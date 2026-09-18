Учебный эвакуационный центр в рижской школе (2026)
В Риге на практике проверили, как будет проходить эвакуация жителей в случае серьезной угрозы. Участников доставили автобусами в оборудованный в ...
ФОТО: в рижской школе развернули учебный эвакуационный центр - участники остались здесь на ночь
В Риге на практике проверили, как будет проходить эвакуация жителей в случае серьезной угрозы. Участников доставили автобусами в оборудованный в школе эвакуационный центр, где им предстояло провести ночь.
В рамках учений по всеобъемлющей обороне государства Namejs 2026 в Риге провели практические учения по эвакуации жителей. Учебный эвакуационный центр оборудовали в Рижской средней школе Аркадия на улице Мелнсила, 6.
Участники собрались на бульваре Александра Грина возле парка Узварас. После регистрации их организованно доставили автобусами в школу. Таким образом специалисты проверили весь путь эвакуируемых - от прибытия в установленное место сбора до перевозки, регистрации и размещения в безопасном помещении.
В школьном спортзале установили раскладные кровати и подготовили места для ночлега. Участникам предоставили необходимый инвентарь, питание и питьевую воду. В эвакуационном центре они приняли участие в практических мероприятиях и остались на ночь. Завершение учений запланировано на утро 19 сентября, после чего людей автобусами доставят обратно в парк Узварас.
Учения организовало Рижское самоуправление совместно с Латвийским Красным Крестом. Принять участие могли и семьи с детьми. Интерес жителей оказался настолько большим, что регистрацию пришлось закрыть досрочно - заявки подали более 100 человек.
Главная цель учений - проверить, как в реальных условиях будет работать созданная в Риге система эвакуации населения. Специалисты оценивали не только организацию сбора и перевозки людей, но и работу эвакуационного центра: регистрацию прибывших, предоставление им места для ночлега, питания, воды и другой необходимой помощи.
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Одновременно проверялась готовность Рижского самоуправления, экстренных служб, Красного Креста и других организаций действовать сообща в кризисной ситуации. В рамках Namejs 2026 особое внимание уделяется гражданской обороне, гражданско-военному сотрудничеству и способности государственных и муниципальных структур координированно работать в случае угрозы.