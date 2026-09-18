ФОТО: в рижской школе развернули учебный эвакуационный центр - участники остались здесь на ночь

В школьном спортзале установили раскладные кровати и подготовили места для ночлега. Участникам предоставили необходимый инвентарь, питание и питьевую воду. В эвакуационном центре они приняли участие в практических мероприятиях и остались на ночь. Завершение учений запланировано на утро 19 сентября, после чего людей автобусами доставят обратно в парк Узварас.