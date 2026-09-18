Бюро по защите Сатверсме объяснило смысл предупреждений об угрозах России
На фоне тревожных сообщений о безопасности Латвии Бюро по защите Сатверсме (SAB) оценило вероятность военного нападения на страны Балтии и НАТО. Служба также предупредила о других угрозах со стороны России, которые могут реализоваться внезапно.
В последние месяцы увеличились число и масштаб неконвенциональных атак России, а в информационном пространстве все чаще распространяются эмоциональные и тревожные сообщения о безопасности Латвии.
В связи с этим Бюро по защите Сатверсме обращает внимание: хотя ситуация в регионе обострилась, вероятность нападения на страны Балтии и НАТО с применением обычных вооруженных сил сейчас и в ближайшее время остается очень низкой. Вместе с тем Россия и в дальнейшем может предпринимать попытки обострить ситуацию в сфере безопасности с помощью неконвенциональных атак.
Возможные сценарии таких атак хорошо известны разведывательным службам и службам безопасности Латвии и НАТО. Это диверсии, провокации, нарушения воздушного пространства НАТО и другие действия в "серой зоне". Их цель - расколоть и запугать западные страны и их общества, а также оказать давление на НАТО, чтобы заставить альянс отказаться от поддержки Украины.
Такие действия могут происходить внезапно и неожиданно, и жители должны быть к этому готовы. Латвия и союзники открыто говорят о возможных рисках, чтобы снизить психологическое воздействие действий России и повысить устойчивость общества. Разведывательные службы и службы безопасности Латвии и НАТО совместно работают над выявлением и предотвращением неконвенциональных атак России, а также над ее сдерживанием.
Ранее Otkrito сообщал - президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что ближайшие месяцы будут непростыми, а риски российской эскалации растут. В публикации в Facebook он назвал главные угрозы для страны и объяснил, почему в случае вторжения небольших российских подразделений военным не придется ждать решения из Брюсселя.
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Тем временем командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенант Каспар Пуданс заявил, что уровень угрозы в Латвии и регионе не изменился. Пуданс подчеркнул, что НВС постоянно отслеживают ситуацию в сфере безопасности, тесно сотрудничая с разведывательными службами и органами безопасности союзников. Оценка ситуации обновляется ежедневно, а не только в ответ на отдельные события.
Командующий заверил, что НВС готовы к провокациям. Сейчас в Латвии проходят учения по всеобъемлющей обороне государства Namejs, в которых участвуют и подразделения союзников. На востоке Латвии продолжается операция Vilkatis, а на время выборов в Сейм будет усилено патрулирование воздушного пространства НАТО.
На заседании Военного комитета НАТО в Копенгагене в эти выходные планируется обсудить совместное реагирование альянса на возможные дальнейшие диверсии и попытки саботажа.