Бюро по защите Сатверсме объяснило смысл предупреждений об угрозах России

В связи с этим Бюро по защите Сатверсме обращает внимание: хотя ситуация в регионе обострилась, вероятность нападения на страны Балтии и НАТО с применением обычных вооруженных сил сейчас и в ближайшее время остается очень низкой. Вместе с тем Россия и в дальнейшем может предпринимать попытки обострить ситуацию в сфере безопасности с помощью неконвенциональных атак.