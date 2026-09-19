Немецкие компании готовы вложить в Латвию более 600 млн евро

Берлинской компании космических технологий LiveEO, которая использует спутниковые снимки и искусственный интеллект для мониторинга линий электропередачи, железных дорог, трубопроводов и другой критической инфраструктуры, предложено расширить деятельность в Даугавпилсе. Дочернее предприятие LiveEO работает в Латвии уже четыре года. Размер возможных новых инвестиций также не указан.