Немецкие компании готовы вложить в Латвию более 600 млн евро
Немецкие компании продвигают в Латвии два инвестиционных проекта общей планируемой стоимостью более 600 млн евро, сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). Как именно эта сумма распределяется между двумя проектами, LIAA не уточняет.
Один из проектов связан с немецкой компанией Notus Energy, которая развивает в Латвии два проекта в сфере возобновляемой энергетики. Сейчас решаются вопросы, связанные с условиями строительства ветропарков, подключением к электросетям, получением разрешений и финансированием.
Второй конкретный проект – планируемый в Латвии завод немецкой оборонной компании Dynamit Nobel Defence. В феврале компания и Государственная оборонная корпорация подписали меморандум о взаимопонимании по поводу создания предприятия. Сейчас обсуждаются следующие этапы проекта и возможность реализации в Латвии других планов Dynamit Nobel Defence.
Латвия также пытается привлечь инвестиции немецкой компании HOLON, разрабатывающей полностью электрические автономные пассажирские микроавтобусы. Рассматривается возможность производства в Латвии транспортных средств или их компонентов, создания цепочек поставок, а также тестирования и разработки технологий автономной мобильности. Конкретная сумма возможных инвестиций пока не названа.
Берлинской компании космических технологий LiveEO, которая использует спутниковые снимки и искусственный интеллект для мониторинга линий электропередачи, железных дорог, трубопроводов и другой критической инфраструктуры, предложено расширить деятельность в Даугавпилсе. Дочернее предприятие LiveEO работает в Латвии уже четыре года. Размер возможных новых инвестиций также не указан.
Отдельное направление сотрудничества связано с финансовыми технологиями. Восемь регулируемых в Латвии инвестиционных платформ обслуживают за рубежом более 800 000 инвесторов, а общий объем инвестиций через эти платформы превышает 13 млрд евро. Около 30% спроса на латвийских инвестиционных платформах обеспечивают инвесторы из Германии.
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