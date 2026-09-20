Дерево соседа может упасть на ваш дом: арборист рассказал, что делать в такой ситуации
Деревья на соседнем участке иногда становятся серьезной угрозой для дома. Однако прежде чем требовать их спилить, необходимо установить, действительно ли они опасны. Об этом в эфире TV24 рассказал арборист, руководитель компании Labie koki Эдгар Нейландс.
Он прокомментировал ситуацию жительницы Юрмалы, которая рассказала о деревьях на соседнем участке. По словам женщины, около двух лет назад дерево уже упало на ее дом. Теперь на соседней территории остаются другие деревья, которые вызывают у нее опасения. В частности, у нескольких сосен уже видны корни, однако добиться удаления потенциально опасных деревьев ей не удалось.
Нейландс сначала обратил внимание на то, что в рассказе женщины упоминались разные виды деревьев, в том числе ель и сосны. По его словам, не стоит автоматически считать сосны опасными только потому, что у них видны корни. "Сосны очень часто имеют видимые корни, но у них есть и глубокие корни", - объяснил арборист.
Он также подчеркнул, что для Юрмалы сосна является характерным деревом, поэтому массовое удаление сосен из-за одного лишь внешнего вида корней было бы неправильным. "Если вы живете в Юрмале, то главное дерево Юрмалы - сосна, и с этим надо считаться", - отметил Нейландс. Поэтому, по мнению специалиста, в подобной ситуации прежде всего необходимо не спиливать дерево, а выяснить, действительно ли оно представляет опасность.
Если человеку кажется, что деревья на соседнем участке могут упасть на его дом или иным образом угрожать безопасности, можно пригласить арбориста для профессиональной оценки их состояния.
При этом возникает вопрос: что делать, если сам владелец участка не может оплатить такую проверку или устранение опасности? Нейландс говорит, что в таком случае расходы может взять на себя сам сосед, чье имущество потенциально находится под угрозой.
Читайте продолжение после рекламы
"Есть случаи, когда, если вам кажется, что деревья соседа опасны, вы можете оплатить визит арбориста, который проверит, опасны эти деревья или нет, и, возможно, поможет устранить риск, если у соседа нет возможности или средств", - рассказал специалист.
По его словам, это не такая уж редкая ситуация. "Такие случаи и в нашей практике бывают два, три, четыре раза в год, когда я переживаю за свое имущество, жизнь, но сосед сам не способен устранить риск, и я ему помогаю - либо полностью, либо пополам", - добавил Нейландс.