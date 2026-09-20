Дерево соседа может упасть на ваш дом: арборист рассказал, что делать в такой ситуации

По его словам, это не такая уж редкая ситуация. "Такие случаи и в нашей практике бывают два, три, четыре раза в год, когда я переживаю за свое имущество, жизнь, но сосед сам не способен устранить риск, и я ему помогаю - либо полностью, либо пополам", - добавил Нейландс.