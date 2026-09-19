В Прейльском крае открывают бесплатную школу для пенсионеров. Чему научат?
В Прейльском крае приступают к реализации проекта "Школа сеньоров Прейльского края для активной жизни и непрерывного образования", в рамках которого пожилые люди смогут бесплатно получать новые знания и навыки, встречаться с единомышленниками, обмениваться опытом и активно проводить свободное время.
Цель проекта – создать доступные и разнообразные возможности для непрерывного образования людей в возрасте от 65 лет, способствуя активному долголетию, социальной интеграции и участию пожилых людей в общественной жизни.
В рамках проекта будет создана школа сеньоров, в которую в течение двух лет планируется привлечь не менее 100 жителей Прейльского края.
Разнообразная программа обучения
Программа школы составлена таким образом, чтобы пожилые люди могли освоить как полезные в повседневной жизни навыки, так и получить знания, помогающие сохранять физическую и умственную активность и расширять кругозор.
В первом учебном полугодии запланированы занятия по здоровому питанию, ментальному здоровью, физическим упражнениям, цифровой грамотности, ремеслам и рукоделию, английскому языку для путешествий, путешествиям и финансовой грамотности.
Занятия будут проводить специалисты различных областей. На здоровое питание отведено 12 часов; на ментальное здоровье – 12 часов; на физические упражнения – 76 часов; на цифровую грамотность – 24 часа.
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Ремеслам и рукоделию будет посвящено 27 часов. Английский язык для путешествий также будут изучать в течение 27 часов. Еще 27 часов предусмотрено для клуба путешественников. Курс финансовой грамотности рассчитан на 24 часа.
Занятия два раза в неделю
Занятия в школе сеньоров будут проходить по вторникам и четвергам. Торжественное открытие школы запланировано на 1 октября, а занятия начнутся 6 октября.
Основная часть занятий будет проходить в помещениях Прейльской главной библиотеки на улице Карсавас, 4. Цифровые навыки пенсионеры будут осваивать в компьютерном классе Прейльской государственной гимназии им. Я. Эглитиса на улице Кооператива, 6.