Снятие "проклятия" обошлось очень дорого: две жительницы Латвии отдали мошенникам почти 160 000 евро

В какой-то момент обе женщины поняли, что обещанные магические ритуалы не принесли результата. Они попытались снова связаться с "ясновидящими", однако ответа уже не получили. По обоим фактам Госполиция начала уголовные процессы по части третьей статьи 177 Уголовного закона - о мошенничестве, совершенном в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор на срок до трех лет или без него.