Снятие "проклятия" обошлось очень дорого: две жительницы Латвии отдали мошенникам почти 160 000 евро
"Снятие проклятия", магические ритуалы и обещание наладить личную жизнь обошлись двум женщинам почти в 160 000 евро. Деньги они передавали мошенникам месяцами, причем часть наличных отправляли через пакомат и курьера.
В Латвии две женщины, поверившие предложениям "ясновидящих", в общей сложности потеряли почти 160 000 евро. Полиция начала уголовные процессы и предупреждает жителей о мошеннической схеме, в которой злоумышленники обещают магические ритуалы и решение личных проблем.
Правоохранители получили два заявления от женщин, которые рассчитывали на помощь найденных в интернете "ясновидящих", но так и не получили обещанных услуг. В обоих случаях женщины увидели в Facebook рекламу услуг "ясновидящих". В одном случае предлагалась психологическая помощь и ритуал по снятию проклятия. В другом клиентке обещали провести магический ритуал и наладить личную жизнь.
Женщины на протяжении длительного времени общались с предполагаемыми мошенницами и передавали им деньги. В одном случае потерпевшая отдала 118 000 евро, в другом - 39 000 евро. При этом в одном из эпизодов женщина не только переводила деньги на банковские счета, но и по указанию мошенников клала наличные в посылочный автомат и передавала их курьеру.
В какой-то момент обе женщины поняли, что обещанные магические ритуалы не принесли результата. Они попытались снова связаться с "ясновидящими", однако ответа уже не получили. По обоим фактам Госполиция начала уголовные процессы по части третьей статьи 177 Уголовного закона - о мошенничестве, совершенном в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор на срок до трех лет или без него.
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Полиция призывает жителей Латвии проявлять осторожность и тщательно оценивать предложения подобных услуг, прежде чем передавать незнакомым людям деньги.