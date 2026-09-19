Зачем мучить ребенка? Учителя в Латвии раскритиковали обязательную оценку по физкультуре
В латвийских школах уже четвертый год нельзя просто получить освобождение от физкультуры по состоянию здоровья. Учителя должны оценивать всех детей и составлять индивидуальные планы, что вызывает серьезные вопросы у педагогов.
Для детей, которым полноценно заниматься спортом мешает состояние здоровья, учителя физкультуры теперь должны разрабатывать индивидуальный план. Ряд опрошенных Латвийским телевидением педагогов от интервью перед камерой отказались, однако в неформальных беседах резко критиковали введенный порядок. Кое-кто иронизировал, что скоро Министерство образования и науки (МОН) заставит их оперировать детей прямо во время уроков спорта, сообщает LSM+.
Негативно оценивает введенную систему и учитель спорта Рижской государственной немецкой гимназии Ивета Дауде.
«Мне это абсолютно не нравится, потому что меня учили, что врачу всегда нужно доверять. Если уж доктор, медицинский консилиум принимает решение, что этому ребеночку очень трудно передвигаться с его диагнозом — какой уж у кого есть, — не надо его мучить, — сказала Дауде. — Давайте разрешим этому ребенку заниматься! Да, [пусть] он участвует в уроках, но без оценки. Почему ему вдруг нужно разрабатывать индивидуальный план, если у меня в классе 27 человек?»
Введенный три года назад порядок предусматривает, что учителям физкультуры при разработке специальных планов необходимо следовать рекомендациям врачей. Дауде также возглавляет Латвийскую ассоциацию учителей физкультуры, и она указывает, что рекомендации врачей обычно оказываются весьма неполными. «Врачи пишут циферку диагноза, код какой-то. У [школьной] медсестры коды есть, я могу пойти и попросить. Но если это какая-то тайна, и семья не хочет разглашать? Бывали случаи, что об эпилепсии не сообщают, и у ребеночка начинается [приступ] здесь, и мы должны помогать».
Читайте продолжение после рекламы
В свою очередь член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Евгений Бондин указал, что рекомендации были опубликованы в апреле, однако семейные врачи начинают использовать их только с 1 сентября.
Первые результаты использования новых рекомендаций можно будет оценить ближе к Новому году.
«[В рекомендациях] конкретно написано, в какую группу он [ученик] может идти, и тогда учителю физкультуры понятно: "Ага, ему нужно давать такую нагрузку, этому нельзя давать вот это, а спустя некоторое время можно дать нагрузку побольше"», — отметил Бондин.
Тем временем МОН ссылается на Сатверсме и Закон об образовании: все молодые люди независимо от состояния здоровья имеют право на образование. В министерстве по-прежнему считают, что оценку по предмету «Спорт и здоровье» должны получать все ученики независимо от состояния здоровья. В свою очередь учителей физкультуры можно разделить на две группы: в одной — те, кто поддерживает и не видит проблем в адаптации учебного содержания, а во второй — те, кто не знает, как это сделать. В октябре МОН готовится провести семинар, на котором учителям расскажут о рекомендациях врачей и составлении индивидуальных планов для учеников.
Освобождения от уроков спорта по-прежнему существуют в соседней Литве, и такая же система все еще сохраняется в системе образования Финляндии, тогда как в Швеции и Эстонии подход аналогичен латвийскому: участвовать в уроках спорта должны все независимо от состояния здоровья.