Зачем мучить ребенка? Учителя в Латвии раскритиковали обязательную оценку по физкультуре

Тем временем МОН ссылается на Сатверсме и Закон об образовании: все молодые люди независимо от состояния здоровья имеют право на образование. В министерстве по-прежнему считают, что оценку по предмету «Спорт и здоровье» должны получать все ученики независимо от состояния здоровья. В свою очередь учителей физкультуры можно разделить на две группы: в одной — те, кто поддерживает и не видит проблем в адаптации учебного содержания, а во второй — те, кто не знает, как это сделать. В октябре МОН готовится провести семинар, на котором учителям расскажут о рекомендациях врачей и составлении индивидуальных планов для учеников.