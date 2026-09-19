Латвийских охотников предупредили об уникальном эксперименте, проводимом в лесах

Научный институт безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR и Латвийский государственный институт лесоведения Silava призывают охотников не стрелять в кабанов, у которых виден GPS-ошейник и/или ушная бирка. Важно, чтобы участвующие в исследовании животные оставались живы как можно дольше: это позволит непрерывно получать информацию об их перемещениях, используемой территории и контактах с другими животными.