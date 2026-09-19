Латвийских охотников предупредили об уникальном эксперименте, проводимом в лесах
В Латвии начали отлавливать диких кабанов и оснащать их GPS-ошейниками, чтобы изучить перемещение животных, их социальное и территориальное поведение в районах, затронутых африканской чумой свиней (АЧС). Охотников просят не отстреливать таких кабанов.
Сейчас GPS-ошейники устанавливают на диких кабанов в Цесисском и Талсинском краях. Животных отлавливают и оснащают устройствами, позволяющими отслеживать маршруты их передвижения. Кроме того, кабанов помечают ушными бирками, чтобы их можно было визуально идентифицировать.
Научный институт безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR и Латвийский государственный институт лесоведения Silava призывают охотников не стрелять в кабанов, у которых виден GPS-ошейник и/или ушная бирка. Важно, чтобы участвующие в исследовании животные оставались живы как можно дольше: это позволит непрерывно получать информацию об их перемещениях, используемой территории и контактах с другими животными.
Посетителей леса, особенно охотников, просят в случае обнаружения погибшего меченого кабана, случайного отстрела такого животного или обнаружения потерянного GPS-ошейника либо ушной бирки сфотографировать находку. Желательно использовать приложение, сохраняющее координаты места съемки, например NoteCam.
О находке следует сообщить по электронной почте inst@silava.lv или по телефону 29172201 научному ассистенту Silava Айвару Орницансу. Если найден ошейник с GPS-устройством, исследователи также просят по возможности сохранить и вернуть его.
Метод телеметрии для изучения диких кабанов в Латвии применяется впервые. Он позволит получить точные данные о том, на каких территориях перемещаются животные, как меняются их маршруты в разные периоды и сезоны, насколько часто кабаны контактируют друг с другом и чем отличается территориальное поведение отдельных животных и стад.
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Эта информация необходима для лучшего понимания распространения АЧС среди диких кабанов и более эффективного планирования мер по борьбе с заболеванием.
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