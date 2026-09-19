В Венеции туристке в кафе выставили неожиданный счет - 7 евро за музыку на фоне
Итальянская туристка, которая обедала в кафе на знаменитой площади Сан-Марко в Венеции, была вынуждена дополнительно заплатить за фоновую музыку.
Симона Пера, приехавшая в знаменитый город на воде из Тосканы, была удивлена, обнаружив в счете Caffé Florian дополнительную плату в размере 7 евро. В итоге ее счет составил 72 евро.
Фотографию счета она опубликовала в Facebook, сопроводив ее подписью: "Это доплата за музыку" и смеющимся смайликом.
В счете было указано, что 16 евро стоил круассан, 15 евро - тост, 34 евро - два Aperol Spritz, а еще 7 евро пришлось заплатить за "музыкальную услугу".
Пера рассказала итальянской газете Corriere della Sera, что в кафе играл небольшой оркестр из трех музыкантов, который своим выступлением создавал атмосферу и сопровождал общение посетителей.
"Мы знали, что столик в этом знаменитом кафе прямо на площади Сан-Марко обойдется дорого, но, когда я увидела эту строку в счете, признаюсь, мне пришлось рассмеяться", - рассказала она.
Подобные дополнительные сборы в ресторанах и кафе Венеции, одного из самых популярных туристических направлений, не являются редкостью. Кроме того, в Венеции с туристов взимается туристический сбор за проживание в отелях. Власти объясняют его введение необходимостью контролировать массовый туризм.
Ежегодно Венецию посещают от 20 до 30 миллионов туристов, около 21 миллиона из них приезжают в город всего на один день. Рост числа посетителей создает серьезную нагрузку на хрупкую инфраструктуру исторического центра и вызывает все большее недовольство местных жителей.