В Венеции туристке в кафе выставили неожиданный счет - 7 евро за музыку на фоне

Ежегодно Венецию посещают от 20 до 30 миллионов туристов, около 21 миллиона из них приезжают в город всего на один день. Рост числа посетителей создает серьезную нагрузку на хрупкую инфраструктуру исторического центра и вызывает все большее недовольство местных жителей.