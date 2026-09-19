"Это периферия ЕС": компания Wizz Air заявила, что не видит для себя перспектив в Латвии

По его словам, недавний скачок цен на нефть очень быстро лишает авиакомпании ликвидности, причем особенно сильно страдают перевозчики, которые не застраховали риски роста цен на топливо. "Думаю, они окажутся в очень сложной ситуации", – сказал Варади.