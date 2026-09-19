"Это периферия ЕС": компания Wizz Air заявила, что не видит для себя перспектив в Латвии
Wizz Air практически не видит возможностей для себя в Латвии в связи с проблемами airBaltic и ожидает более масштабных проблем у других европейских авиакомпаний, которые не смогли застраховаться от резкого роста цен на топливо. Об этом заявил Reuters генеральный директор лоукостера Йожеф Варади.
По его словам, недавний скачок цен на нефть очень быстро лишает авиакомпании ликвидности, причем особенно сильно страдают перевозчики, которые не застраховали риски роста цен на топливо. "Думаю, они окажутся в очень сложной ситуации", – сказал Варади.
По его словам на латвийскую компанию также повлияло резкое ухудшение отношений с Россией.
"Теперь россияне не приезжают, а airBaltic просто слишком велика для такого крошечного рынка, как Латвия", – заявил Варади.
При этом глава Wizz Air дал понять, что проблемы airBaltic не вызывают у его компании большого интереса с точки зрения возможного расширения в Латвии.
"Создает ли это для нас интерес? Если честно, очень ограниченный. Латвия находится на периферии Европейского союза, рядом российская граница. Учитывая нынешнюю геополитику, как можно реализовать такую концепцию?" – сказал он.
"airBaltic, в свою очередь, пыталась развиваться как региональная узловая авиакомпания, однако серьезно пострадала из-за потери российских маршрутов и пассажиропотока, а также высоких цен на авиационное топливо", - отмечает Reuters.