Мужчина вернул журнал в библиотеку с опозданием на... 132 года
Житель американского штата Нью-Гэмпшир вернул в библиотеку журнал, который должен был оказаться там еще в XIX веке. Издание задержалось на 48 220 дней, а потенциальный штраф превысил 12 тысяч долларов. Однако платить мужчине не пришлось - момент для возвращения он выбрал идеально.
84-летний Джон Хэнсон из города Баррингтон недавно пришел в публичную библиотеку Конкорда с сентябрьским номером The Century Illustrated Monthly Magazine за 1894 год. На экземпляре до сих пор сохранилась отметка библиотеки и указание, что журнал можно было брать всего на одну неделю.
Вместо недели издание отсутствовало 132 года. По подсчетам библиотеки, срок возврата был просрочен на 48 220 дней. Если бы все это время начислялся обычный штраф, сумма достигла бы 12 055 долларов.
Сам Хэнсон при этом не знает, кто именно когда-то взял журнал из библиотеки. Он рассказал, что издание находилось у него дома десятилетиями. По данным The Guardian, Хэнсон обнаружил его еще во время переезда в 1966 году. Его родители, насколько ему известно, читательских билетов этой библиотеки не имели, а покойная жена, которая активно пользовалась библиотеками, всегда возвращала книги вовремя. Поэтому личность первоначального читателя так и остается загадкой.
Расстаться с необычным домашним раритетом Хэнсон решил после того, как прочитал в местной газете о новой инициативе библиотеки. С 1 сентября 2026 года публичная библиотека Конкорда на год приостановила взимание штрафов за просроченные материалы, чтобы проверить, как отказ от таких санкций повлияет на возврат книг и активность читателей.
Узнав об этом, Хэнсон решил, что настал подходящий момент вернуть журнал. В результате потенциальные 12 055 долларов ему платить не пришлось.
Сотрудников библиотеки возраст находки удивил не меньше. Они рассчитывали, что после отмены штрафов читатели начнут приносить давно забытые дома книги, но возвращения издания конца XIX века явно не ожидали.
Сам журнал снова выдавать читателям уже не будут. Библиотека рассматривает возможность поместить его в Concord Room - специальную коллекцию, посвященную истории города. Несмотря на возраст, экземпляр сохранился достаточно хорошо и теперь сам стал частью истории местной библиотеки.
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