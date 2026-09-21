Мужчина вернул журнал в библиотеку с опозданием на... 132 года

Сам Хэнсон при этом не знает, кто именно когда-то взял журнал из библиотеки. Он рассказал, что издание находилось у него дома десятилетиями. По данным The Guardian, Хэнсон обнаружил его еще во время переезда в 1966 году. Его родители, насколько ему известно, читательских билетов этой библиотеки не имели, а покойная жена, которая активно пользовалась библиотеками, всегда возвращала книги вовремя. Поэтому личность первоначального читателя так и остается загадкой.