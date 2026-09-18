Число выдворений иностранцев из Латвии растет, но Домбрава говорит - этого мало
За последние два месяца существенно увеличилось количество решений о выдворении из Латвии иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, сообщила советник министра внутренних дел Яниса Домбравы Мария Луизе Ратниеце.
За этот период было принято столько же решений о принудительном выдворении, сколько за предыдущие два года в целом. В свою очередь, распоряжений о выезде за последние два месяца было принято столько, сколько в предыдущие годы принималось за весь год.
С 13 июля по 14 сентября было издано 573 распоряжения о выезде. В свою очередь, Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана совместно приняли 128 решений о принудительном выдворении.
Домбрава отмечает, что эти показатели - лишь начало работы по повышению эффективности процедур возвращения иностранцев и обеспечению более строгого порядка в сфере иммиграции.
"Если у лица нет законных оснований для пребывания в Латвии, за решением государства должны следовать реальные действия. За последние два месяца мы существенно увеличили количество принимаемых решений, но одного этого недостаточно. Следующая задача - добиться, чтобы принятые решения также своевременно и эффективно выполнялись", - подчеркнул министр.
В то же время он оценил нынешний объем исполнения решений о принудительном выдворении как неудовлетворительный, поэтому Государственной пограничной охране поручено дать разъяснения о проблемах в реализации принудительного выдворения, а также усовершенствовать существующую практику, чтобы принятые решения исполнялись более эффективно.
"Неприемлемо, когда государство принимает решение о принудительном выдворении лица, а его исполнение затягивается или не происходит. Я поручил Государственной пограничной охране разобраться, что до сих пор мешало исполнению распоряжений, и предложить конкретные решения", - сказал Домбрава.
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Работа по совершенствованию процедур выдворения и выезда будет продолжена, чтобы ускорить как принятие решений, так и их практическое исполнение, подчеркнул глава МВД.