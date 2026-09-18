Все больше жителей Латвии отказываются доплачивать за улучшение окружающей среды
Согласно последним данным исследования Brand Capital 2026, проведенного при поддержке Latvijas Zaļais punkts, более четырех из десяти жителей стран Балтии считают, что экологические проблемы переоцениваются.
Чаще всего с таким утверждением согласны жители Эстонии – 45%, в Литве так считают 43,3%, а в Латвии – 43,1%.
В то же время повседневные привычки демонстрируют другую тенденцию: 81,5% домохозяйств в странах Балтии сортируют отходы, а 74,8% жителей скорее отремонтируют имеющуюся вещь, чем купят новую. Исследование проводит компания Norstat при поддержке Latvijas Zaļais punkts.
В последние годы доля жителей, считающих экологические проблемы переоцененными, выросла. В 2021 году с таким утверждением соглашались 37,4% жителей стран Балтии, а в 2026 году – уже 43,5%. В долгосрочной перспективе снизился и интерес к охране окружающей среды – примерно с 30% в 2017–2018 годах до 24% в этом году.
Одним из возможных объяснений снижения интереса может быть изменение приоритетов общества. В последние годы экологическим вопросам приходится конкурировать за внимание людей с гораздо более непосредственно ощущаемыми проблемами – геополитической безопасностью, экономической неопределенностью, здоровьем и стоимостью жизни.
Более прагматичное отношение проявляется и в готовности платить больше за экологичные решения. В 2026 году 40,9% жителей стран Балтии были бы готовы заплатить больше за товар в перерабатываемой или многоразовой упаковке. В 2018 году так отвечали 43,5%, а в 2020 году – 45,8%.