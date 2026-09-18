Все больше жителей Латвии отказываются доплачивать за улучшение окружающей среды
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Все больше жителей Латвии отказываются доплачивать за улучшение окружающей среды

Отдел информации

Otkrito.lv

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Согласно последним данным исследования Brand Capital 2026, проведенного при поддержке Latvijas Zaļais punkts, более четырех из десяти жителей стран Балтии считают, что экологические проблемы переоцениваются.

Чаще всего с таким утверждением согласны жители Эстонии – 45%, в Литве так считают 43,3%, а в Латвии – 43,1%.

В то же время повседневные привычки демонстрируют другую тенденцию: 81,5% домохозяйств в странах Балтии сортируют отходы, а 74,8% жителей скорее отремонтируют имеющуюся вещь, чем купят новую. Исследование проводит компания Norstat при поддержке Latvijas Zaļais punkts.

В последние годы доля жителей, считающих экологические проблемы переоцененными, выросла. В 2021 году с таким утверждением соглашались 37,4% жителей стран Балтии, а в 2026 году – уже 43,5%. В долгосрочной перспективе снизился и интерес к охране окружающей среды – примерно с 30% в 2017–2018 годах до 24% в этом году.

Одним из возможных объяснений снижения интереса может быть изменение приоритетов общества. В последние годы экологическим вопросам приходится конкурировать за внимание людей с гораздо более непосредственно ощущаемыми проблемами – геополитической безопасностью, экономической неопределенностью, здоровьем и стоимостью жизни.

Более прагматичное отношение проявляется и в готовности платить больше за экологичные решения. В 2026 году 40,9% жителей стран Балтии были бы готовы заплатить больше за товар в перерабатываемой или многоразовой упаковке. В 2018 году так отвечали 43,5%, а в 2020 году – 45,8%.

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