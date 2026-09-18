Все больше жителей Латвии отказываются доплачивать за улучшение окружающей среды

Более прагматичное отношение проявляется и в готовности платить больше за экологичные решения. В 2026 году 40,9% жителей стран Балтии были бы готовы заплатить больше за товар в перерабатываемой или многоразовой упаковке. В 2018 году так отвечали 43,5%, а в 2020 году – 45,8%.