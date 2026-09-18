Латвия получила от США 20 беспилотников для контроля границы

"Посетив латвийскую границу, я лично убедилась, как это оборудование повышает эффективность работы Государственной пограничной охраны. Я встретилась с самоотверженными пограничниками, которые каждый день работают ради безопасности своей страны. Латвия защищает весь наш альянс НАТО, и США высоко ценят вашу приверженность обеспечению безопасной границы".