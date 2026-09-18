Латвия получила от США 20 беспилотников для контроля границы
31 августа в штабе Государственной пограничной охраны начальник ведомства генерал Гунтис Пуятс и чрезвычайный и полномочный посол США в Латвии Мелисса Аргирос подписали договор о передаче в распоряжение Государственной пограничной охраны 20 беспилотных летательных аппаратов и трех единиц тепловизионного оборудования.
Подписывая договор, чрезвычайный и полномочный посол США в Риге Мелисса Аргирос подчеркнула, что Соединенные Штаты рады быть выбранным партнером Латвии в сфере оборудования для обеспечения безопасности границы и обучения. Она также рассказала о своем посещении восточной границы Латвии:
"Посетив латвийскую границу, я лично убедилась, как это оборудование повышает эффективность работы Государственной пограничной охраны. Я встретилась с самоотверженными пограничниками, которые каждый день работают ради безопасности своей страны. Латвия защищает весь наш альянс НАТО, и США высоко ценят вашу приверженность обеспечению безопасной границы".
2 и 3 сентября представители Бюро Государственного департамента США по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, а также Таможенно-пограничной службы Министерства внутренней безопасности США посетили территориальные управления Государственной пограничной охраны. Там их ознакомили с усилиями Латвии по противодействию гибридной войне, которую, по оценке латвийской стороны, ведут Россия и Беларусь.
Представители двух стран обсудили результаты проделанной работы и осмотрели повреждения пограничной инфраструктуры, которые Латвия связывает с действиями белорусских властей и поддержкой подобных действий. Пограничники также обсудили с американскими представителями влияние этих действий на национальную безопасность Латвии.
Представители США вновь подтвердили поддержку Государственной пограничной охраны и ее региональных подразделений в условиях сохраняющихся вызовов в сфере безопасности границы.