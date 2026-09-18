Лежит картошка - нельзя скушать: из-за переувлажненных полей сбор местного урожая затруднен

Производители надеются на улучшение погоды, чтобы собрать выращенный урожай. "Многие поля, где видна вода, - это одна беда. Есть огромные площади, где воды вроде бы нет на поверхности, но земля настолько мокрая, что на нее не выехать. Картофель находится в сырости, и достаточно двух дней в воде, чтобы он начал портиться", - рассказала председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле.