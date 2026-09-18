Лежит картошка - нельзя скушать: из-за переувлажненных полей сбор местного урожая затруднен
Урожай картофеля в этом году удался, но собрать его не получается: поля в Земгале и Видземе настолько переувлажнены, что техника просто не может выехать в поле, а картофель, пролежавший в воде два дня, начинает гнить.
Производители надеются на улучшение погоды, чтобы собрать выращенный урожай. "Многие поля, где видна вода, - это одна беда. Есть огромные площади, где воды вроде бы нет на поверхности, но земля настолько мокрая, что на нее не выехать. Картофель находится в сырости, и достаточно двух дней в воде, чтобы он начал портиться", - рассказала председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле.
Уже сейчас ясно, что на больших площадях урожай собрать не удастся. Проблемы наблюдаются в основном в Земгале и Видземе. Масштабы пострадавших площадей и возможные потери урожая пока оценить трудно, так как ситуация может еще измениться. На сбор урожая влияет и рост цен на топливо.
Как это повлияет на рынок и цены картофеля? Как отметила Краукле, цены определяют не фермеры, а скупщики, которые диктуют свои условия. Урожай картофеля может оказаться недостаточным по всей Европе.
"Мы знаем, что по Литве тоже прошлись сильные дожди. Есть регионы, которые летом долгое время страдали от засухи. Общий урожай, если брать Европу в целом, будет значительно меньше", - говорит Краукле.
Производители все еще надеются на более сухую погоду, но уже сейчас можно прогнозировать, что местного картофеля на полках магазинов в этом году будет меньше.
Ранее Otkrito сообщал, что из-за продолжительных неблагоприятных погодных условий и чрезвычайно большого количества осадков Вентспилсский край просит объявить ЧС в сельском хозяйстве.