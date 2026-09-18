В субботу латвийцев ждет умеренно теплая погода, возможны дожди

И ночью, и днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, на побережье - порывами до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов. Днем ожидаются порывы юго-западного ветра до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +16...+20 градусов.