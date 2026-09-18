В Нидерландах впервые провели эвтаназию двухлетнему ребенку. Это вызвало этические споры
В конце прошлого года в Нидерландах в соответствии с новым регулированием впервые была проведена эвтаназия ребенка в возрасте от одного до 12 лет. Жизнь почти двухлетнего ребенка с тяжелой инвалидностью была прекращена, хотя он не страдал смертельным заболеванием и не мог выразить свою волю.
Врачи и родители пришли к выводу, что состояние ребенка причиняет ему невыносимые страдания и нет разумной возможности их облегчить. Нидерландская комиссия, которая рассмотрела этот случай, установила, что врач, проведший эвтаназию, соблюдал все действующие требования.
Однако этот случай вновь поднимает сложный вопрос - на основании чьей оценки и каких критериев можно принимать решение о прекращении жизни ребенка, если он сам не способен выразить свою волю?
Ребенок родился на 26-й неделе беременности
Согласно медицинским данным, ребенок родился преждевременно - на 26-й неделе беременности - и у него развились тяжелые повреждения головного мозга. Позже ему диагностировали детский церебральный паралич.
Кроме того, у ребенка были нарушения зрения, частые эпилептические приступы, а также серьезные проблемы с дыханием и глотанием. Его развитие значительно отставало от нормы - по оценке специалистов, уровень развития почти двухлетнего ребенка соответствовал примерно шестинедельному младенцу, пишет SPUC News (Society for the Protection of Unborn Children).
Ребенок не мог общаться или выражать свою волю. Поэтому решения, связанные с лечением и прекращением жизни, приходилось принимать за него.
Читайте продолжение после рекламы
По оценке врачей и родителей, состояние ребенка причиняло ему тяжелые страдания, которые невозможно было в достаточной степени облегчить доступными методами лечения или другими средствами. Надежды на улучшение его состояния также не было.
Изменения в законодательстве вступили в силу в 2024 году
В 2024 году Нидерланды расширили регулирование эвтаназии, в исключительных случаях разрешив прекращение жизни детей в возрасте от одного до 12 лет. Ранее отдельные правила действовали в отношении новорожденных и детей старше 12 лет.
Согласно новым правилам, эвтаназия детей этой возрастной группы возможна только при соблюдении очень строгих условий - если страдания ребенка невыносимы и безнадежны и нет разумных альтернатив для их облегчения. По первоначальным оценкам властей, таких случаев может быть не более пяти в год.
По оценке комиссии, этот случай соответствовал условиям, при которых подобное вмешательство разрешено в Нидерландах. На следующем этапе, в соответствии со стандартной процедурой, дело будет передано в прокуратуру.
Врачи видят больше ясности, критики - серьезный этический риск
В медицинских кругах применение новых правил объясняют необходимостью предоставить врачам четкие рекомендации для ситуаций, когда страдания ребенка невозможно облегчить другим способом.
Читайте продолжение после рекламы
Профессор детской паллиативной помощи Медицинского центра Университета Гронингена Эдуард Верхаген назвал решение комиссии важным, поскольку, по его оценке, оно даст врачам и родителям больше ясности относительно того, как действовать в будущем в подобных чрезвычайно сложных ситуациях.
В то же время этот случай вызвал резкую реакцию организаций, выступающих за право на жизнь. Главное возражение критиков заключается в том, что ребенок не находился при смерти и сам не мог выразить желание прекратить свою жизнь. Таким образом, решение о том, насколько невыносимы его страдания, и о прекращении жизни было принято на основании оценки других людей.
Исполнительный директор Society for the Protection of Unborn Children Джон Дейган резко раскритиковал этот случай. По его мнению, расширение допустимых границ эвтаназии может привести к ситуации, когда решения о прекращении жизни все чаще будут приниматься за людей, которые сами не способны дать на это согласие.
Дейган назвал существование специальной комиссии, которая рассматривает случаи прекращения жизни детей в возрасте от одного до 12 лет, "антиутопией". По его мнению, подобное развитие событий может затронуть и другие уязвимые группы общества, включая пожилых людей и людей с психическими расстройствами.
Где проходит граница между паллиативной помощью и эвтаназией?
Случай в Нидерландах заставляет одновременно рассматривать два чрезвычайно сложных вопроса. С одной стороны, необходимо оценить, действительно ли медицина не способна облегчить страдания тяжело больного ребенка. С другой - решить, можно ли и при каких условиях, если надежды на выздоровление нет, сделать следующий шаг и не просто облегчить страдания, а прекратить жизнь пациента.
Читайте продолжение после рекламы
Такие случаи особенно сложны из-за того, что маленький ребенок не способен выразить свою волю. Решение приходится принимать за него, а его последствия необратимы.