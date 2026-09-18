В Нидерландах впервые провели эвтаназию двухлетнему ребенку. Это вызвало этические споры

В то же время этот случай вызвал резкую реакцию организаций, выступающих за право на жизнь. Главное возражение критиков заключается в том, что ребенок не находился при смерти и сам не мог выразить желание прекратить свою жизнь. Таким образом, решение о том, насколько невыносимы его страдания, и о прекращении жизни было принято на основании оценки других людей.