Объявление в Facebook обернулось тюрьмой - вынесен приговор перевозчику нелегальных мигрантов
Латгальский районный суд приговорил обвиняемого в перевозке нелегальных мигрантов к шести годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре. Суд также постановил выдворить осужденного после отбытия наказания из Латвии и запретить въезд в страну на пять лет. Гражданство мужчины в прокуратуре не раскрыли.
Осужденный откликнулся на объявление в Facebook о поиске водителя для перевозки людей по Европейскому союзу (ЕС). Связавшись с членами организованной группы, он за плату согласился участвовать в незаконной перевозке людей через государственную границу Латвии.
По указанию руководителя группы мужчина должен был арендовать в Литве микроавтобус, прибыть по указанным координатам в Латвию, забрать незаконно переправленных через границу людей и доставить их в другое государство ЕС.
В апреле 2026 года он арендовал микроавтобус и отправился в Истринскую волость Лудзенского края, где подобрал 21 человека, незаконно переправленного через латвийско-белорусскую границу через дыру в пограничном заборе. Среди них были 19 граждан Сомали, гражданка Алжира и гражданка Марокко. Вскоре после начала перевозки микроавтобус остановили сотрудники Государственной пограничной охраны.
Суд постановил конфисковать мобильный телефон, использованный при совершении преступления, и взыскать в пользу государства 7000 евро - стоимость использованного транспортного средства.
Для обеспечения безопасности восточной границы с августа в Латвии проводится операция Vilkatis, целью которой является существенное сокращение числа случаев незаконного пересечения границы.