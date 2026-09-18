Объявление в Facebook обернулось тюрьмой - вынесен приговор перевозчику нелегальных мигрантов

В апреле 2026 года он арендовал микроавтобус и отправился в Истринскую волость Лудзенского края, где подобрал 21 человека, незаконно переправленного через латвийско-белорусскую границу через дыру в пограничном заборе. Среди них были 19 граждан Сомали, гражданка Алжира и гражданка Марокко. Вскоре после начала перевозки микроавтобус остановили сотрудники Государственной пограничной охраны.