Несмотря на войну в Персидском заливе, в Дубай активно едут туристы

Недавно Департамент экономики и туризма Дубая реализовал инициативу "A Dubai Invite", в рамках которой жители города, представляющие почти 200 национальностей, получили возможность приглашать родственников и друзей посетить Дубай. Более 90 000 жителей подали заявки на получение различных преимуществ в рамках программы.