Несмотря на войну в Персидском заливе, в Дубай активно едут туристы
Как сообщает Департамент экономики и туризма Дубая, в августе эмират посетило наибольшее число иностранных туристов с февраля этого года – 869 000 человек. Всего за первые восемь месяцев года Дубай принял 6,97 млн туристов.
Загрузка гостиниц в августе достигла 66%, что соответствует 89% от уровня августа 2025 года. Отрасль продолжает восстанавливаться после марта 2026 года, когда загрузка гостиниц составляла всего 36%.
С января по август крупнейшую долю посетителей обеспечила Западная Европа – 20% от общего числа. Далее следуют Южная Азия – 17%, страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) – 16%, СНГ и Восточная Европа – 14%, Ближний Восток и Северная Африка – 10%, Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия – 9%, Америка – 7%, Африка – 5%, Австралия и Океания – 2%.
Недавно Департамент экономики и туризма Дубая реализовал инициативу "A Dubai Invite", в рамках которой жители города, представляющие почти 200 национальностей, получили возможность приглашать родственников и друзей посетить Дубай. Более 90 000 жителей подали заявки на получение различных преимуществ в рамках программы.
В начале этого года в ответ на региональную ситуацию, повлиявшую на международные поездки, правительство Дубая выделило пакет поддержки туристической, гостиничной и развлекательной отраслей в размере 2,5 млрд дирхамов ОАЭ.
Напомним, что ОАЭ практически находятся в состоянии войны с Ираном, включая ракетные и беспилотные угрозы, временное закрытие воздушного пространства и риски для судоходства.