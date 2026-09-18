Мама в недоумении: за любимое детское развлечение она получила нагоняй от полиции

В полиции пояснили, что административным нарушением считается противоправное и виновное действие человека, за которое законом или обязательными правилами самоуправления предусмотрена административная ответственность. При этом само по себе рисование мелом на тротуаре до сих пор не рассматривалось Рижской муниципальной полицией как нарушение.