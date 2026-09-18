Мама в недоумении: за любимое детское развлечение она получила нагоняй от полиции
Одна мама рассказала в социальных сетях о ситуации, когда ей сделали замечание за то, что дети рисовали мелом на тротуаре. По ее словам, сотрудники полиции заявили, что детям нельзя так рисовать, а рисунки придется стереть.
Можно ли получить штраф за рисование мелом на тротуаре? Jauns.lv обратился в Рижскую муниципальную полицию, чтобы выяснить, какие правила действуют в подобных ситуациях в столице.
В полиции пояснили, что административным нарушением считается противоправное и виновное действие человека, за которое законом или обязательными правилами самоуправления предусмотрена административная ответственность. При этом само по себе рисование мелом на тротуаре до сих пор не рассматривалось Рижской муниципальной полицией как нарушение.
"Сотрудники полиции оценивают каждую ситуацию индивидуально, однако до сих пор мы не рассматривали такие действия как нарушение", - сообщили в Рижской муниципальной полиции.
Однако есть исключения. Если мелом намеренно разрисовывать или повреждать, например, здания, автомобили или заборы, правоохранительные органы могут оценить действия конкретного человека как нарушение.
Кроме того, полиция отмечает, что в каждом месте отдыха могут действовать свои внутренние правила и ограничения. Поэтому на отдельных территориях могут быть установлены конкретные условия, которые необходимо соблюдать.
Таким образом, рисование мелом на тротуаре само по себе в Риге не считается административным нарушением. Однако жителям следует учитывать правила конкретного места и следить за тем, чтобы не повредить чужое имущество.