Утечку данных из CSDD сделала возможной одна уязвимость и отсутствие двухфакторной аутентификации
Комиссия выяснила: утечку данных 1,2 млн человек из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) допустили не только хакеры, но и сама дирекция — без двухфакторной аутентификации, со слабой защитой сети и без контроля за тем, сколько данных выгружается из системы.
Утечке данных CSDD способствовали многочисленные недостатки в управлении кибербезопасностью, в том числе неполный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недочеты в разработке программного обеспечения, к такому выводу пришла комиссия Министерства сообщения по итогам проверки.
Комиссия была создана по распоряжению министра сообщения Рихарда Козловскиса для выяснения причин киберинцидента и проверки эффективности в системе обнаружения угроз и реагирования, а также соответствия реализованных CSDD технических и организационных мер. В отчете обобщены выводы и рекомендации по устранению уязвимостей и укреплению кибербезопасности.
Козловскис отметил, что в управлении кибербезопасностью CSDD были допущены многочисленные ошибки и бездействие, а в отдельных случаях - формальный подход, из-за чего возможности для кибератаки не были полностью устранены. Недостатки выявлены в действиях как сотрудников учреждения, так и поставщиков внешних услуг. Оценка ответственности должностных лиц находится в компетенции правоохранительных органов.
Комиссия установила, что первоначальный доступ к информационным системам злоумышленнику обеспечила уязвимость в поддерживаемом CSDD веб-приложении med.csdd.lv. Возможности своевременно устранить ее были ограничены рядом технических и организационных недостатков, включая неполный охват проверок безопасности, недостаточную защиту сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недочеты при разработке ПО.
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Также констатировано длительное хранение исторических персональных данных, оценку которому даст Государственная инспекция данных. Система контроля кибербезопасности в CSDD существовала, однако не обеспечивала поставленных целей. Среди прочего выявлены недостаточный потенциал специалистов, неполный охват тестирования и аудитов, а также недостатки документирования и управления киберрисками.
После получения первоначального доступа злоумышленник мог длительное время и в больших объемах получать данные из-за отсутствия достаточного контроля количества запросов и механизмов выявления аномалий. Комиссия отметила, что от поставщика услуг мониторинга безопасности обычно ожидается способность своевременно выявлять и ограничивать необычную и продолжительную активность для предотвращения масштабного извлечения данных.
После обнаружения инцидента CSDD выполнила предусмотренные нормативными актами обязанности по информированию компетентных государственных учреждений в установленные сроки.
Комиссия рекомендовала устранить выявленные риски кибербезопасности и защиты данных, оценить сроки хранения информации, обеспечить достаточный кадровый потенциал для выполнения функций кибербезопасности, пересмотреть и усовершенствовать договор с Tet, а также внедрить систему управления такими внешними услугами.
Комиссия не рассматривала возможную ответственность должностных лиц CSDD - это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчет и материалы проверки будут им направлены.
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Уже сообщалось, что в результате кибератаки на CSDD в начале августа были получены персональные данные 1,2 млн человек и данные примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет.
После призывов нескольких должностных лиц уйти в отставку такое решение приняли правление и совет CSDD. Козловскис инициировал служебное расследование, в рамках которого также должна быть проведена оценка договора CSDD с Tet на предоставление услуг кибербезопасности.
Генеральная прокуратура начала прокурорскую проверку возможных нарушений или халатности, которые могли привести к утечке данных. Государственная полиция также начала уголовный процесс по факту кибератаки на CSDD.