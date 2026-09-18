Утечку данных из CSDD сделала возможной одна уязвимость и отсутствие двухфакторной аутентификации

Козловскис отметил, что в управлении кибербезопасностью CSDD были допущены многочисленные ошибки и бездействие, а в отдельных случаях - формальный подход, из-за чего возможности для кибератаки не были полностью устранены. Недостатки выявлены в действиях как сотрудников учреждения, так и поставщиков внешних услуг. Оценка ответственности должностных лиц находится в компетенции правоохранительных органов.