Президент обратился к жителям Латвии и предупредил о непростой осени и зиме

Президент отметил, что в публичном пространстве звучит множество разных, зачастую противоречащих друг другу оценок безопасности на восточном фланге НАТО и Европы. При этом, по его словам, уже растет число инспирированных Россией актов саботажа, шпионажа и диверсий против инфраструктуры и предприятий стран, поддерживающих Украину. Среди примеров он упомянул инцидент с дронами в Лейпциге и обстрел поезда у украинско-польской границы, добавив, что подобную активность наблюдают и в Латвии.