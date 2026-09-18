Президент обратился к жителям Латвии и предупредил о непростой осени и зиме
Президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что ближайшие месяцы будут непростыми, а риски российской эскалации растут. В публикации в Facebook он назвал главные угрозы для страны и объяснил, почему в случае вторжения небольших российских подразделений военным не придется ждать решения из Брюсселя.
Россия попытается использовать зиму для давления на Украину и ее союзников
По оценке президента, ситуация в мире, Европе и нашем регионе остается крайне напряженной. Российская агрессия против Украины и боевые действия на Ближнем Востоке продолжают провоцировать политическую и военную эскалацию. К этому добавились рост цен на энергоресурсы и ухудшение экономической ситуации.
"Осень и зима этого года будут довольно сложными, и к этому готовятся как Латвия, так и Европа", - написал Ринкевич.
Президент отметил, что в публичном пространстве звучит множество разных, зачастую противоречащих друг другу оценок безопасности на восточном фланге НАТО и Европы. При этом, по его словам, уже растет число инспирированных Россией актов саботажа, шпионажа и диверсий против инфраструктуры и предприятий стран, поддерживающих Украину. Среди примеров он упомянул инцидент с дронами в Лейпциге и обстрел поезда у украинско-польской границы, добавив, что подобную активность наблюдают и в Латвии.
Ринкевич считает дальнейшую эскалацию весьма вероятной. По его прогнозу, после выборов в Государственную думу в России в той или иной форме пройдет мобилизация и продолжатся операции против Украины. Цель Москвы, как полагает президент, - использовать зиму, чтобы добиться успехов в Украине, запугать ее сторонников и ослабить, а в идеале расколоть НАТО и Европейский союз.
Признаков подготовки масштабного вторжения сейчас нет
Оценивая угрозы, Эдгар Ринкевич опирается на три принципа - анализ фактов, российскую риторику и исторический контекст. По его словам, сейчас факты не указывают на возможность масштабного классического вторжения России на территорию НАТО или ЕС.
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"Факты в настоящее время свидетельствуют, что широкомасштабное классическое вторжение России на территорию НАТО/ЕС невозможно, такой концентрации сил нет", - заявил президент.
При этом другие формы враждебной активности, перечисленные в его публикации, уже участились и, по его оценке, продолжат нарастать. Российская риторика и исторический опыт дают основания ожидать дальнейшей эскалации. Если союзники не остановят ее четкими действиями, риски станут серьезнее, предупредил Ринкевич.
Спецслужбы Латвии и союзников постоянно сотрудничают и обмениваются информацией. Как отметил президент, уже были успешные случаи предотвращения враждебных действий, нейтрализации или задержания шпионов, диверсантов и саботажников. Однако стопроцентной гарантии предотвращения действий противника нет ни у кого.
Слово "гибридный" создает слишком безобидное впечатление
Ринкевич также призвал пересмотреть язык, которым союзники описывают происходящее. По его мнению, называть саботаж, теракты и диверсии гибридными угрозами было ошибкой.
"Это создает такое безобидное ощущение, словно речь идет о гибридном автомобиле", - пояснил он.
Президент сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с коллегами из многих стран. Он считает, что изменение доктрины поможет мобилизовать поддержку союзников. По его оценке, НАТО успешно усилила защиту инфраструктуры Балтийского моря и воздушного пространства в рамках инициатив "Балтийский страж" и "Восточный страж". Теперь, как выразился Ринкевич, нужно работать еще над одним направлением - "стражем угроз".
Ближайшие риски для Латвии связаны с выборами
В ближайшие недели главные риски для Латвии, по словам президента, связаны с выборами. Среди возможных угроз он назвал кибератаки, миграционное давление на границе с Беларусью, инциденты с дронами и информационные кампании.
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В связи с этим Латвия запросила увеличение присутствия истребителей НАТО, выполняющих задачи воздушного патрулирования. Кроме того, продлена операция Vilkatis, а структуры внутренних дел и безопасности работают в усиленном режиме.
Отдельно Ринкевич остановился на сценарии проникновения небольших российских подразделений специального назначения на территорию союзников. По его словам, этот сценарий, как и возможный паралич механизма пятой статьи НАТО, воспринимают серьезно.
"И латвийские вооруженные силы, и размещенные здесь подразделения НАТО дадут решительный отпор, не дожидаясь дискуссий в Брюсселе. Такие планы и полномочия уже есть", - подчеркнул президент.
Президент призвал жителей участвовать в выборах и сообщать о подозрительной активности
Ринкевич признал, что ситуация быстро меняется, а следующие месяцы будут непростыми для Латвии и многих других стран. По его словам, оборонные структуры и система внутренних дел осознают ответственность и риски и делают максимум для их снижения.
Говоря о том, что может сделать каждый житель, президент прежде всего призвал участвовать в выборах. Он также предложил поддерживать Национальные вооруженные силы и Земессардзе, сообщать правоохранительным органам о подозрительной активности и предлагать идеи, которые помогут укрепить Латвию.