ФОТО: на озере Буртниекс обустроили необычный причал
На озере Буртниекс отдых у воды становится доступнее: в лодочном канале в центре Буртниеки появился новый понтонный причал для катания на лодках, купания и рыбалки. Им смогут удобнее пользоваться люди с двигательными нарушениями, пожилые и семьи с детьми. При этом самоуправление напоминает о важном запрете, который действует и на новых мостках.
К воде теперь проще добраться на инвалидной коляске
Озеро Буртниекс давно привлекает любителей водного спорта, рыбалки и отдыха на природе. Однако для людей с ограниченной подвижностью даже путь к воде раньше мог стать препятствием, не говоря уже о посадке в лодку или купании.
Новый причал спроектировали с учетом требований доступности среды и принципов универсального дизайна. Его конструкция позволяет подъехать к воде на инвалидной коляске, спуститься в воду, удобнее сесть в лодку и выбраться из нее. Во время строительства консультации предоставляло объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons. На причале также разместили спасательный круг.
Одновременно привели в порядок дорогу от парковки до понтонных мостков. Ею могут пользоваться и пешеходы, и транспорт для спуска лодок на воду и их подъема на берег.
На зиму причал будут убирать на берег
Буртниекс - озеро с переменчивым уровнем воды: его берега может затапливать даже вне привычного сезона половодья. Зимой дополнительную угрозу для сооружений у воды создает движение льда, поэтому оставлять причал в озере на весь год не планируют.
Читайте продолжение после рекламы
Предварительно сезон его использования определен с 1 мая по 31 октября. После этого понтонную конструкцию, состоящую из отдельных секций, можно вытащить на берег и разместить в безопасном месте.
Купаться можно, прыгать с мостков запрещено
Самоуправление Валмиерского края особо предупреждает: прыгать с мостков в озеро категорически запрещено. Глубина может оказаться недостаточной, а дно - илистым или каменистым.
На берегу установлено видеонаблюдение. Оно подключено к круглосуточному Центру оперативной информации муниципальной полиции Валмиерского края.
Причал стал частью общего проекта Латвии и Эстонии
Работы выполнены в рамках проекта "Повышение доступности водного туризма / Речные пути II" (Riverways II). Его задача - сделать отдых на воде в Латвии и Эстонии доступнее для разных групп населения, а также развивать устойчивую инфраструктуру и уменьшать воздействие туризма на природу.
Читайте продолжение после рекламы
Общий запланированный бюджет проекта составляет 1,5 млн евро. Допустимые к финансированию расходы Валмиерского края как одного из партнеров проекта составляют 36 664,51 евро: 24 000 евро поступают из финансового инструмента, 9664,51 евро выделяет самоуправление, еще 3000 евро - государство.