ФОТО: на озере Буртниекс обустроили необычный причал

Новый причал спроектировали с учетом требований доступности среды и принципов универсального дизайна. Его конструкция позволяет подъехать к воде на инвалидной коляске, спуститься в воду, удобнее сесть в лодку и выбраться из нее. Во время строительства консультации предоставляло объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons. На причале также разместили спасательный круг.