Хотел купить посуду, а потерял 1680 евро: чем для жителя Юрмалы обернулось доверие к уличным "продавцам"
Предложение купить посуду или кухонные принадлежности прямо на улице может выглядеть как обычная торговля, однако полиция предупреждает: подобная схема может использоваться и для совершения преступлений. В Юрмале двое иностранцев, по версии следствия, под видом продавцов посуды проникли в квартиру мужчины и похитили 1680 евро.
17 августа полиция получила информацию о возможной краже в Юрмале. Мужчина хотел приобрести посуду, однако вместо покупки стал жертвой преступления. Как установили следователи, двое иностранных граждан приехали в Юрмалу на арендованном автомобиле. На улицах они предлагали прохожим наборы посуды и другие кухонные принадлежности.
Один из мужчин заговорил с потерпевшим и сумел завоевать его доверие. В результате продавец оказался в квартире мужчины. Когда хозяин квартиры достал конверт с деньгами и собирался заплатить за посуду, один из продавцов, по версии полиции, вырвал конверт у него из рук и выбежал из квартиры. В конверте находилось 1680 евро. Потерпевший сразу же сообщил о произошедшем в полицию.
19 августа правоохранители задержали двух мужчин - 1973 и 1996 годов рождения. При них обнаружили 17 коробок с наборами посуды и другими кухонными принадлежностями. Во время расследования полиция также установила, что задержанные успели побывать в нескольких городах Латвии.
21 августа обоим в качестве меры пресечения был назначен арест. 10 сентября уголовное дело передали в прокуратуру Рижского региона для начала уголовного преследования.
Полиция тем самым обращает внимание на риск, связанный с предложениями приобрести посуду и другие товары непосредственно на улице. В подобных ситуациях продавец может попытаться не просто совершить продажу, но и попасть внутрь жилища покупателя. В данном случае, согласно материалам расследования, именно так продавцы получили доступ в квартиру, после чего произошла кража денег. При этом важно, что речь идет о конкретном расследовании: виновность задержанных и окончательная квалификация их действий должны быть установлены в рамках дальнейшего уголовного процесса.