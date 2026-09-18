Хотел купить посуду, а потерял 1680 евро: чем для жителя Юрмалы обернулось доверие к уличным "продавцам"

Полиция тем самым обращает внимание на риск, связанный с предложениями приобрести посуду и другие товары непосредственно на улице. В подобных ситуациях продавец может попытаться не просто совершить продажу, но и попасть внутрь жилища покупателя. В данном случае, согласно материалам расследования, именно так продавцы получили доступ в квартиру, после чего произошла кража денег. При этом важно, что речь идет о конкретном расследовании: виновность задержанных и окончательная квалификация их действий должны быть установлены в рамках дальнейшего уголовного процесса.