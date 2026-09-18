В Екабпилсском крае открыли новое производство, вложив десятки миллионов евро

После расширения площадь производственных помещений AmberBirch превысила 15 тысяч квадратных метров, а производственная мощность достигла 90 тысяч кубометров шпона в год. Новый завод в Екабпилсском крае позволит компании значительно увеличить объемы производства и эффективность работы, а также предложить партнерам более широкий ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью.