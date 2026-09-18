В Екабпилсском крае открыли новое производство, вложив десятки миллионов евро
В Крустпилсской волости Екабпилсского края открыт новый завод по производству березового шпона AmberBirch. В развитие производства инвестировано около 51 млн евро.
AmberBirch — латвийское деревообрабатывающее предприятие, специализирующееся на производстве лущеного березового шпона. Продукция компании предназначена главным образом для промышленных клиентов — производителей фанеры, мебели, паркета, упаковки и других изделий из древесины. Продукция AmberBirch экспортируется в страны Балтии, Польшу, а также на другие рынки Европы, Азии и Америки.
После расширения площадь производственных помещений AmberBirch превысила 15 тысяч квадратных метров, а производственная мощность достигла 90 тысяч кубометров шпона в год. Новый завод в Екабпилсском крае позволит компании значительно увеличить объемы производства и эффективность работы, а также предложить партнерам более широкий ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью.
Существенная часть инвестиционной программы была направлена на производственные технологии и автоматизацию, включая установку автоматизированных производственных линий финской компании Raute Corporation. Новые технологии позволяют увеличить объемы и эффективность производства, а также расширить долю премиального и крупноформатного шпона.
С запуском нового завода AmberBirch готовится к следующему шагу развития — производству теплоизоляционных материалов из древесного волокна с использованием побочных продуктов, образующихся при производстве шпона. Кроме того, компания оценивает возможности выпуска других древесных изделий с более высокой добавленной стоимостью.
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