Искусственный интеллект расшифровал анализы - почему врачи советуют не спешить с выводами

Значение результатов анализов может различаться в зависимости от возраста человека, пола, состояния здоровья и других обстоятельств. На результаты также могут влиять беременность, физическая нагрузка, особенности питания, количество употребляемой жидкости, принимаемые лекарства и пищевые добавки. "Например, уровень холестерина, который считается нормальным для молодого человека без факторов риска, для пожилого человека, перенесшего инфаркт, уже может быть слишком высоким. Врач оценивает результаты анализов, учитывая не только цифры, но и жалобы пациента, историю болезни, семейный анамнез, факторы риска и, при необходимости, результаты других обследований. Только после этого можно сделать обоснованные выводы о том, что результаты анализов означают именно для этого пациента", - подчеркивает семейный врач Veselības centru apvienība Екатерина Аболиня.