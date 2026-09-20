Искусственный интеллект расшифровал анализы - почему врачи советуют не спешить с выводами
В то время как возможности искусственного интеллекта все активнее входят в нашу повседневную жизнь, может возникнуть соблазн доверить цифровым инструментам и расшифровку результатов анализов. Однако цифры, которые мы видим в результатах исследований, - лишь часть общей картины. Почему только их недостаточно, объясняют руководитель лаборатории Centrālā laboratorija врач Яна Осите и семейный врач Veselības centru apvienība Екатерина Аболиня.
1. Отклонение от нормы еще не означает болезнь
Отметка рядом с повышенным или пониженным показателем анализа может вызвать беспокойство, однако сама по себе она еще не является диагнозом. Референсный интервал, или границы нормы, показывает диапазон, в котором конкретный показатель обычно находится у здоровых людей.
"Результаты анализов не следует оценивать только по принципу - показатель повышен или понижен. Важно понимать, насколько велико отклонение, каковы остальные показатели и какое возможное влияние на результат могли оказать другие факторы, связанные со здоровьем", - объясняет врач Яна Осите, руководитель лаборатории Centrālā laboratorija.
2. Одинаковый результат может означать разное
Значение результатов анализов может различаться в зависимости от возраста человека, пола, состояния здоровья и других обстоятельств. На результаты также могут влиять беременность, физическая нагрузка, особенности питания, количество употребляемой жидкости, принимаемые лекарства и пищевые добавки. "Например, уровень холестерина, который считается нормальным для молодого человека без факторов риска, для пожилого человека, перенесшего инфаркт, уже может быть слишком высоким. Врач оценивает результаты анализов, учитывая не только цифры, но и жалобы пациента, историю болезни, семейный анамнез, факторы риска и, при необходимости, результаты других обследований. Только после этого можно сделать обоснованные выводы о том, что результаты анализов означают именно для этого пациента", - подчеркивает семейный врач Veselības centru apvienība Екатерина Аболиня.
3. Один показатель еще не показывает всей картины
Большинство показателей анализов приобретает значение только в совокупности с другими.
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"Например, чтобы оценить возможный дефицит железа, недостаточно определить только уровень железа в крови - значение имеют также общий анализ крови, уровень ферритина, насыщение трансферрина и показатели воспаления. При оценке работы сердца, щитовидной железы, почек, печени и других органов также важна общая картина", - отмечает Яна Осите.
По такому же принципу составляются и комплексы анализов, в которых объединены взаимосвязанные показатели, чтобы получить более полное представление о состоянии определенной системы организма.
4. Важен не только сам результат, но и то, как он меняется со временем
Значение может иметь не только конкретная цифра, но и динамика показателя за длительный период. Результат может находиться в пределах нормы, но при этом существенно измениться по сравнению с предыдущими исследованиями. "Сравнивая результаты анализов за более длительный период, можно своевременно заметить тенденции, которые могут указывать на изменения состояния здоровья. В таком случае показателям здоровья следует уделить больше внимания или провести дополнительные обследования, чтобы исключить серьезные заболевания, например сахарный диабет. Чем раньше мы замечаем существенные изменения, тем быстрее можно выяснить их причину и, если необходимо, начать лечение", - объясняет семейный врач Екатерина Аболиня.
5. Искусственный интеллект не заменяет решение врача
Искусственный интеллект может помочь "перевести" сложные медицинские термины на более понятный язык или в общих чертах объяснить значение отдельных показателей анализов. Однако предоставленная им информация может быть неполной, неточной или не соответствовать ситуации конкретного человека. В то же время знания и опыт врача позволяют обеспечить пациенту персонализированный подход.
"Именно поэтому главный вопрос после получения результатов анализов должен звучать не только так: находится ли показатель в пределах нормы, а так: что этот результат означает именно в моей ситуации и что мне делать дальше?" - резюмируют специалисты.
Если анализы были сданы профилактически, без направления врача, если обнаружены отклонения от нормы или непонятно, что означает тот или иной показатель, необязательно сразу начинать с очного визита.
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Например, Veselības centru apvienība предлагает дистанционные консультации врача именно по результатам анализов. Такая консультация помогает понять, все ли в порядке или необходимо повторно сдать анализы, пройти дополнительные обследования либо записаться на очный прием.