Браже: по заказу Кремля Беларусь использует людей как оружие против Латвии

Она проинформировала специального посланника об актуальной ситуации на латвийско-белорусской границе и мерах по ее укреплению. По словам министра, Латвия продолжает сталкиваться с повышенным давлением нелегальной миграции: с начала года предотвращено более 11 000 попыток незаконного пересечения границы.