Браже: по заказу Кремля Беларусь использует людей как оружие против Латвии
Мигранты как оружие - так латвийский МИД описывает происходящее на границе с Беларусью. Министр иностранных дел Байба Браже на встрече со спецпосланником США Джоном Коулом назвала инструментализацию миграции частью военной доктрины и призвала сохранять санкционное давление на Минск.
Белорусский режим продолжает использовать людей как инструмент давления на Латвию и Европейский союз (ЕС), заявила министр иностранных дел Байба Браже, которая в четверг встретилась со специальным посланником президента США по вопросам Беларуси Джоном Коулом. Стороны обсудили возможности предотвращения инструментализации миграции, создаваемой белорусским режимом на внешней границе ЕС и НАТО.
Браже подчеркнула, что речь идет не только о миграции, а о части военной доктрины России, направленной на ослабление единства союзников, создание дополнительной нагрузки на государственную пограничную охрану и угрозу безопасности границ ЕС и НАТО.
Министр поблагодарила США за поддержку безопасности Латвии и Балтийского региона, в том числе за укрепление Латвии как внешней границы ЕС и НАТО, а также высоко оценила участие США в освобождении белорусских политзаключенных.
"Пока режим продолжает репрессии против своих граждан и угрожает безопасности соседних стран, международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Минск", - подчеркнула Браже.
Она проинформировала специального посланника об актуальной ситуации на латвийско-белорусской границе и мерах по ее укреплению. По словам министра, Латвия продолжает сталкиваться с повышенным давлением нелегальной миграции: с начала года предотвращено более 11 000 попыток незаконного пересечения границы.
Браже также заявила, что санкционное давление на белорусский режим должно сохраняться, пока продолжаются репрессии против граждан Беларуси, инструментализация миграции и другие действия, угрожающие безопасности Латвии и других стран ЕС и НАТО.
Специальный посланник президента США по вопросам Беларуси также встретился с премьер-министром Андрисом Кулбергсом и начальником Государственной пограничной охраны генералом Гунтисом Пуятсом.