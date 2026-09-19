Сколько лет остается жить после выхода на пенсию? Латвия оказалась в нижней части рейтинга Европы
Латвия оказалась среди стран Европы, где мужчины после достижения пенсионного возраста живут меньше всего лет. В среднем они могут рассчитывать на 14,9 лет жизни после выхода на пенсию. У латвийских женщин этот период заметно больше – 19,8 года, однако и этот показатель остается одним из самых низких в Европе.
Такие данные приводит Euronews Business, сравнив пенсионный возраст в европейских странах с ожидаемой продолжительностью жизни в этом возрасте. Расчеты основаны на данных Eurostat и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2024 год.
В среднем по Евросоюзу мужчина после достижения пенсионного возраста может рассчитывать еще на 18,4 года жизни, женщина – на 21,8 года. В Латвии оба показателя ниже.
Особенно заметно отставание среди мужчин. Латвия вместе с Литвой и Румынией входит в число стран ЕС, где ожидаемая продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста составляет менее 16 лет. Еще ниже показатель в Болгарии и Венгрии – по 14,7 года. Для сравнения, в Люксембурге мужчина после выхода на пенсию в среднем может рассчитывать еще на 22 года жизни, в Греции – на 21 год, во Франции и Словении – на 20,7 года.
У женщин разница между Латвией и средним показателем ЕС несколько меньше. В Латвии ожидаемый период жизни после достижения пенсионного возраста составляет 19,8 года против 21,8 года в среднем по ЕС. Меньше 20 лет этот показатель также составляет в Венгрии, Болгарии, Румынии, Нидерландах, Хорватии и Дании.
Латвия выделяется и большим разрывом между мужчинами и женщинами. В среднем по ЕС женщины после достижения пенсионного возраста живут на 3,4 года дольше мужчин. В Латвии разница превышает четыре года. Такой же значительный разрыв наблюдается в Эстонии, Литве, Болгарии, Румынии и Польше.
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В Латвии пенсионный возраст сейчас составляет 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Для получения пенсии по старости необходим страховой стаж не менее 20 лет.