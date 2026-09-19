Сколько лет остается жить после выхода на пенсию? Латвия оказалась в нижней части рейтинга Европы

Особенно заметно отставание среди мужчин. Латвия вместе с Литвой и Румынией входит в число стран ЕС, где ожидаемая продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста составляет менее 16 лет. Еще ниже показатель в Болгарии и Венгрии – по 14,7 года. Для сравнения, в Люксембурге мужчина после выхода на пенсию в среднем может рассчитывать еще на 22 года жизни, в Греции – на 21 год, во Франции и Словении – на 20,7 года.