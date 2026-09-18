В Риге отремонтировали 210 пустовавших квартир: кому уже предоставили жилье. ФОТО

"Каждая отремонтированная квартира означает, что человек, которому необходима поддержка самоуправления, получает не только жилье, но и безопасную, благоустроенную и достойную условиям жизни среду. Особенно важно, что мы можем возвращать неиспользуемые муниципальные квартиры в оборот и предоставлять их тем, кто больше всего нуждается в жилье. На 210 квартирах работа не заканчивается - мы уже готовим следующий этап, в рамках которого планируется восстановить еще более 200 квартир", - подчеркивает председатель Комитета Рижской думы по жилищным и экологическим вопросам Элина Трейя.