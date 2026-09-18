Реновированные социальные квартиры в Риге (сентябрь 2026)
Рижское самоуправление полностью отремонтировало 210 принадлежащих муниципалитету квартир, существенно пополнив фонд социальных квартир города.
В Риге отремонтировали 210 пустовавших квартир: кому уже предоставили жилье. ФОТО
Рижское самоуправление полностью отремонтировало 210 принадлежащих муниципалитету квартир, существенно пополнив фонд социальных квартир города. Большинство отремонтированных квартир уже сданы внаем малообеспеченным людям пенсионного возраста и людям с инвалидностью.
"Каждая отремонтированная квартира означает, что человек, которому необходима поддержка самоуправления, получает не только жилье, но и безопасную, благоустроенную и достойную условиям жизни среду. Особенно важно, что мы можем возвращать неиспользуемые муниципальные квартиры в оборот и предоставлять их тем, кто больше всего нуждается в жилье. На 210 квартирах работа не заканчивается - мы уже готовим следующий этап, в рамках которого планируется восстановить еще более 200 квартир", - подчеркивает председатель Комитета Рижской думы по жилищным и экологическим вопросам Элина Трейя.
Квартиры восстановлены в рамках проекта Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) "Восстановление отдельных групп помещений социальных квартир, 1-й этап". Общая стоимость строительных работ составила чуть менее 3 млн евро, из которых 85% профинансировано из средств ЕФРР, а 15% - из бюджета Рижского самоуправления.
Для выполнения масштабных работ проект был разделен на семь частей, по каждой из которых заключили отдельный договор на проведение строительных работ. Работы первого этапа завершены раньше запланированного срока и с соблюдением требований к качеству.
На этой неделе была организована поездка по отремонтированным квартирам, чтобы ознакомиться с результатами работы. В ней приняли участие представители Департамента жилищных и экологических вопросов Рижского самоуправления, председатель Комитета Рижской думы по жилищным и экологическим вопросам Элина Трейя, а также представители Министерства экономики и Центрального агентства финансов и договоров.
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Одновременно самоуправление уже готовится к продолжению проекта - в его рамках планируется восстановить еще как минимум 203 квартиры, продолжая расширять доступность качественного социального жилья в Риге.