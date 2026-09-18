В Латвии обнаружена тревожная тенденция: местным работникам стали платить меньше, чем приезжим
Местные работники в Латвии могут получать значительно меньше иностранцев, выполняя ту же работу. В транспортной отрасли разница достигла 516 евро, или 25%. Профсоюзы требуют устранить этот разрыв за счет повышения зарплат местным работникам.
Нехорошая практика
Как информирует Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS), действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство необходимый размер финансовых средств, как правило, привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли или минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением отрасли. Для местного работника такого специального порога оплаты труда нет. Поэтому на практике может возникнуть ситуация, когда местный работник, выполняющий сопоставимую работу в той же компании, получает значительно меньше.
Один из примеров, предоставленных организацией – членом LBAS, иллюстрирует ситуацию в транспортной отрасли. Если сравнить месячную зарплату брутто до уплаты налогов, иностранец получает 2051,41 евро, а местный работник – 1534,92 евро. Таким образом, зарплата местного работника на 516,49 евро, или примерно на 25%, ниже.
В конкретном примере основная зарплата иностранца вместе с доплатой за качественную работу составляла 1623 евро, а местного работника – 930 евро. За ночную работу и работу в праздничные дни иностранец получил 206,64 евро, а местный работник – 118,44 евро. При этом местный работник дополнительно получает в среднем 300 евро сдельной доплаты за грузы, которой у иностранца нет. За 20 сверхурочных часов иностранцу начислили 221,77 евро, а местному работнику – 186,48 евро. Даже с учетом сдельной доплаты общая месячная зарплата местного работника составила 1534,92 евро брутто против 2051,41 евро у иностранца. Таким образом, местный работник за месяц получил на 516,49 евро меньше.
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Это не единичный пример
Профсоюзы требуют равную оплату за одинаковую или равноценную работу. Если работодатель платит иностранцу на конкретной должности зарплату, предусмотренную нормативными требованиями, оплата труда местного работника, выполняющего сопоставимую работу, должна быть равноценной с учетом объективных критериев, в том числе квалификации, сложности работы, ответственности и результатов труда.
Не снижать зарплатный порог для трудоустройства иностранцев. Равенства нельзя добиваться путем снижения требований к оплате труда иностранных работников. По мнению LBAS, это увеличит риск конкуренции за счет низких зарплат и социального демпинга.
В первую очередь полноценно использовать местную рабочую силу. Работодателям и государству следует вкладывать средства в повышение зарплат, развитие навыков, переквалификацию, улучшение условий труда и региональную мобильность, чтобы вакансии были привлекательны для живущих в Латвии людей.
Сохранять контролируемую трудовую иммиграцию. Привлечение иностранной рабочей силы должно основываться на подтвержденной необходимости, эффективном контроле и мерах по интеграции, включая изучение латышского языка и понимание правовой и культурной среды Латвии.
Укреплять коллективные договоры. Коллективные договоры являются долгосрочным инструментом для обеспечения равных условий конкуренции и справедливой оплаты труда всех работников.
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