В Латвии обнаружена тревожная тенденция: местным работникам стали платить меньше, чем приезжим

В конкретном примере основная зарплата иностранца вместе с доплатой за качественную работу составляла 1623 евро, а местного работника – 930 евро. За ночную работу и работу в праздничные дни иностранец получил 206,64 евро, а местный работник – 118,44 евро. При этом местный работник дополнительно получает в среднем 300 евро сдельной доплаты за грузы, которой у иностранца нет. За 20 сверхурочных часов иностранцу начислили 221,77 евро, а местному работнику – 186,48 евро. Даже с учетом сдельной доплаты общая месячная зарплата местного работника составила 1534,92 евро брутто против 2051,41 евро у иностранца. Таким образом, местный работник за месяц получил на 516,49 евро меньше.