Латвия хочет получить от ЕС дополнительные 7 млрд евро из-за угрозы со стороны России

При этом Кулбергс признал, что переговоры о следующем многолетнем бюджете ЕС будут сложными. Нынешний проект бюджета уже считается неприемлемым для ряда стран, которые являются основными плательщиками в бюджет Евросоюза. Следующий раунд переговоров запланирован на октябрь, а достичь общего соглашения страны ЕС рассчитывают в декабре этого года. Еврокомиссия предложила на 2028-2034 годы бюджет ЕС объемом около 1,76 трлн евро в ценах 2025 года с учетом инфляции. Многолетний финансовый план ЕС должен быть единогласно одобрен всеми 27 государствами-членами. При этом группа финансово консервативных стран, которую часто называют "экономными" государствами, считает нынешнее предложение Еврокомиссии неприемлемым.