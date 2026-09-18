Латвия хочет получить от ЕС дополнительные 7 млрд евро из-за угрозы со стороны России
Латвия намерена потребовать дополнительно около 7 млрд евро в рамках переговоров о следующем многолетнем бюджете Евросоюза. Речь идет о компенсации экономического ущерба, который, по расчетам правительства, страна несет из-за геополитической угрозы на восточной границе. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на заседании комиссии Сейма по европейским делам.
Речь идет о бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Кулбергс объяснил, что в предлагаемой новой модели финансирование политики сплочения, сельского хозяйства, внутренних дел и социальной политики будет объединено в один общий пакет, а дальнейшее распределение средств будет происходить на национальном уровне.
При этом нынешнее предложение Еврокомиссии предусматривает сокращение общего объема финансирования для Латвии. По словам премьера, такой вариант для страны неприемлем. Свое требование о дополнительных средствах Латвия обосновывает влиянием геополитической угрозы со стороны России на экономику государств восточного фланга ЕС.
Кулбергс сослался на расчеты Еврокомиссии, согласно которым из-за геополитических рисков в странах у восточной внешней границы ЕС инфляция была в среднем на 3,7 процентного пункта выше, чем в Евросоюзе в целом. При этом рост ВВП в 2022-2023 годах в среднем оказался на 1,9 процентного пункта ниже прогнозировавшегося для ЕС уровня.
По словам премьера, если распространить эту экономическую разницу на семилетний период, потери экономики Латвии составят примерно 7,43 млрд евро.
"Поэтому мы на переговорах требуем примерно семь миллиардов евро дополнительного финансирования", - заявил Кулбергс. Всего страны восточного фланга ЕС требуют дополнительно 54 млрд евро.
Премьер сообщил, что позицию Латвии поддерживают Литва и Эстония. Кроме того, о поддержке заявили Финляндия, Польша и Румыния. По инициативе стран Балтии в выводы Европейского совета уже была включена ссылка на восточный фланг как на особое условие.
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Дополнительное финансирование, по словам Кулбергса, позволило бы Латвии покрыть необходимые расходы, в том числе в сельском хозяйстве и при финансировании Rail Baltica. Премьер подчеркнул, что железнодорожный проект имеет существенное значение и с военной точки зрения.
При этом Кулбергс признал, что переговоры о следующем многолетнем бюджете ЕС будут сложными. Нынешний проект бюджета уже считается неприемлемым для ряда стран, которые являются основными плательщиками в бюджет Евросоюза. Следующий раунд переговоров запланирован на октябрь, а достичь общего соглашения страны ЕС рассчитывают в декабре этого года. Еврокомиссия предложила на 2028-2034 годы бюджет ЕС объемом около 1,76 трлн евро в ценах 2025 года с учетом инфляции. Многолетний финансовый план ЕС должен быть единогласно одобрен всеми 27 государствами-членами. При этом группа финансово консервативных стран, которую часто называют "экономными" государствами, считает нынешнее предложение Еврокомиссии неприемлемым.