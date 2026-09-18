Кто пролетает над Латвией? Жителей приглашают следить за птицами и помогать ученым

В прошлом году в Латвии состоялось около 20 мероприятий, в которых приняли участие не менее 361 человека. Участники наблюдали 134 вида птиц и насчитали в общей сложности 25 027 особей. Чаще всего встречались обыкновенные скворцы, синьги и сизые чайки.