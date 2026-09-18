Кто пролетает над Латвией? Жителей приглашают следить за птицами и помогать ученым
В первые выходные октября, 3 и 4 октября, в Латвии пройдут Европейские дни наблюдения за птицами. Латвийское орнитологическое общество приглашает сообщать о замеченных перелетных птицах на портале Dabas dati.
Принять участие может каждый: самостоятельно, с друзьями или семьей. Сообщения о наблюдениях на портале Dabas dati принимаются до 14:00 воскресенья, 4 октября. Зарегистрированные наблюдения помогут ученым получить более полные данные для дальнейших орнитологических исследований.
"Наблюдение за птицами на природе - доступный практически каждому способ замедлить повседневный ритм и отвлечься от забот. Причем заниматься этим можно где угодно, самостоятельно или в компании единомышленников", - говорит представитель Латвийского орнитологического общества и координатор Дней птиц Иева Вавилова.
Тем, кто хочет отправиться наблюдать за птицами вместе с единомышленниками, рекомендуют заглянуть на сайт putnudienas.lv. В разделе "Календарь мероприятий" можно найти открытые для посещения мероприятия в разных уголках Латвии.
В прошлом году в Латвии состоялось около 20 мероприятий, в которых приняли участие не менее 361 человека. Участники наблюдали 134 вида птиц и насчитали в общей сложности 25 027 особей. Чаще всего встречались обыкновенные скворцы, синьги и сизые чайки.
Осенние мероприятия по наблюдению за птицами проходят в рамках международной инициативы EuroBirdwatch - Европейских дней наблюдения за птицами, история которых началась в 1993 году. Инициативу организует крупнейшая в мире организация по охране птиц BirdLife International, которую в Латвии представляет Латвийское орнитологическое общество.