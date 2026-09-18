Прохладнее не значит безопаснее - клещи продолжают угрожать жителям Латвии
Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы напоминают, что риск заражения инфекциями, которые переносят клещи, сохраняется и осенью. По состоянию на 14 сентября 2026 года в Восточной больнице у пациентов сняли 1021 клеща, а 56 пациентов в этом году проходили лечение от клещевого энцефалита.
Пока сохраняется благоприятная для клещей погода, они остаются активными. Осенью люди много времени проводят в лесах, собирая грибы, а также работают в садах и на придомовых территориях: убирают урожай, сгребают листья и приводят в порядок насаждения. Клещи встречаются не только в лесах и на лугах, но и в парках, садах и других зеленых зонах.
"Клещевой энцефалит может поражать центральную нервную систему. В стационаре Латвийского центра инфектологии мы лечим в том числе пациентов с тяжелым течением заболевания. Восстановление может быть длительным, а у части людей нарушения здоровья сохраняются на всю оставшуюся жизнь. Поэтому самое важное - воспользоваться возможностью защитить себя: против клещевого энцефалита доступна вакцинация", - подчеркивает главный врач стационара Латвийского центра инфектологии Восточной больницы, профессор Рижского университета Страдиня Байба Розентале.
По состоянию на 14 сентября в Восточной больнице у пациентов сняли в общей сложности 1021 клеща: 533 - в Латвийском центре инфектологии, еще 488 - в Клинике неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Из них 373 клеща сняли в круглосуточном приемном пункте клиники в стационаре Гайльэзерс, а 115 - в стационаре Бикерниеки.
В лаборатории Латвийского центра инфектологии на возбудителей Лайм-боррелиоза исследовали 137 клещей. В 58 из них, или 42%, обнаружили возбудителей заболевания. Еще 476 клещей проверили на переносимые ими инфекции методом Multiplex: возбудителей Лайм-боррелиоза выявили в 131 клеще, или 28%, а вирус клещевого энцефалита не обнаружили ни в одном.
Эти лабораторные результаты не означают, что риска заражения клещевым энцефалитом нет. Исследование клещей является платной услугой и проводится по желанию человека. Кроме того, значительную часть присосавшихся клещей люди снимают дома и не передают в лабораторию. При этом по состоянию на 14 сентября в Восточной больнице прошли лечение 56 пациентов с клещевым энцефалитом. У 16 пациентов основным диагнозом был Лайм-боррелиоз, у четырех - эрлихиоз.
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Привиться против клещевого энцефалита можно в любое время года. Врачи Восточной больницы призывают соблюдать график вакцинации и своевременно проходить ревакцинацию, а непривитых людей - принять решение о первичной вакцинации. По вопросам схемы вакцинации и необходимости ревакцинации можно проконсультироваться с семейным врачом или специалистом по вакцинации.
Отправляясь на природу или работая на приусадебном участке, рекомендуется выбирать светлую, прилегающую к телу одежду: на ней легче заметить клеща, а ему сложнее проникнуть под нее. Находясь на улице, следует время от времени осматривать одежду, а после возвращения домой - также тело.
Если клещ присосался, его необходимо как можно быстрее удалить, захватив пинцетом как можно ближе к коже и осторожно вытянув. После этого место укуса нужно продезинфицировать. После укуса клеща следует наблюдать за самочувствием. При появлении повышенной температуры, сильной головной боли, боли в теле, выраженной усталости или других нарушений здоровья необходимо обратиться к врачу.