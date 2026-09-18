Прохладнее не значит безопаснее - клещи продолжают угрожать жителям Латвии

Пока сохраняется благоприятная для клещей погода, они остаются активными. Осенью люди много времени проводят в лесах, собирая грибы, а также работают в садах и на придомовых территориях: убирают урожай, сгребают листья и приводят в порядок насаждения. Клещи встречаются не только в лесах и на лугах, но и в парках, садах и других зеленых зонах.