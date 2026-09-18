Ваш ребенок любит играть в бесплатные онлайн-игры? Прочитайте это предупреждение

Родителям рекомендуется обсуждать с детьми риски бесплатных игр и объяснять, что при появлении подозрительных окон, неожиданных переадресаций или загрузок сайт нужно немедленно закрыть и сообщить о произошедшем взрослому. Также советуют играть в бесплатные онлайн-игры только на известных и надежных платформах. Если пользователь неожиданно перенаправляется на другой сайт, его следует сразу закрыть, не нажимая на ссылки и кнопки. Нельзя вводить на таких сайтах личные или платежные данные, а также скачивать предлагаемые файлы и программы. Особую осторожность следует проявлять при обещаниях призов в обмен на данные или предложениях установить неизвестное ПО.