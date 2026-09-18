Ваш ребенок любит играть в бесплатные онлайн-игры? Прочитайте это предупреждение
Оператор Bite Latvija предупреждает: сайты с бесплатными онлайн-играми превратились в один из главных каналов мошенничества - фальшивые кнопки, неожиданные переадресации, всплывающие окна с просьбой что-то скачать.
Оператор мобильной связи Bite Latvija предупреждает, что киберпреступники все чаще используют сайты с бесплатными онлайн-играми, чтобы с помощью фальшивых кнопок и вводящих в заблуждение ссылок перенаправлять пользователей на мошеннические сайты. Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Герман Эриньш отмечает, что риску подвержены все пользователи бесплатных онлайн-игр, однако особое внимание следует уделять детям и молодежи, которые активно используют интернет для развлечений.
За восемь месяцев этого года инструмент безопасности Antivīruss Plus заблокировал более 354,5 млн киберугроз - почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было заблокировано 92,9 млн угроз. В августе было заблокировано 55,9 млн угроз.
Ссылаясь на августовский отчет учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv, компания отмечает, что в Латвии продолжаются масштабные фишинговые и смишинговые атаки. Мошенники выдают себя за известные учреждения и компании и с помощью методов социальной инженерии, в том числе создания ощущения срочности, пытаются выманить данные жителей.
По словам Эриньша, четырехкратный рост числа заблокированных угроз свидетельствует о том, что интернет-пользователи сталкиваются с растущим числом рисков. Методы мошенников также меняются в зависимости от привычек пользователей. Сайты с бесплатными играми - один из примеров, где злоумышленники используют желание человека быстрее начать игру и его невнимательность.
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На первый взгляд такие сайты могут выглядеть как обычные игровые платформы, однако после нажатия, например, кнопки Start, пользователь может оказаться на другом, небезопасном или зараженном сайте. Иногда для этого достаточно кликнуть в любом месте страницы.
Затем могут появиться всплывающие окна с предложением разрешить уведомления браузера, скачать файл или программу. Пользователь также может попасть на фишинговый сайт, где злоумышленники пытаются получить имена пользователей и пароли, данные платежных карт и другую конфиденциальную информацию. В результате попытка поиграть в бесплатную игру может привести к заражению устройства или краже данных.
Эриньш подчеркивает, что особенно велик риск для детей и молодежи, которые часто ищут бесплатные игры и не всегда способны оценить безопасность сайта. Антивирус и другие технические средства защиты снижают риски, но не заменяют разговор с ребенком и обучение распознаванию опасных ситуаций.
Родителям рекомендуется обсуждать с детьми риски бесплатных игр и объяснять, что при появлении подозрительных окон, неожиданных переадресаций или загрузок сайт нужно немедленно закрыть и сообщить о произошедшем взрослому. Также советуют играть в бесплатные онлайн-игры только на известных и надежных платформах. Если пользователь неожиданно перенаправляется на другой сайт, его следует сразу закрыть, не нажимая на ссылки и кнопки. Нельзя вводить на таких сайтах личные или платежные данные, а также скачивать предлагаемые файлы и программы. Особую осторожность следует проявлять при обещаниях призов в обмен на данные или предложениях установить неизвестное ПО.
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Для дополнительной защиты родители могут использовать возрастные настройки родительского контроля, ограничивать доступ к нежелательным сайтам и возможность самостоятельно устанавливать приложения. Также рекомендуется регулярно обновлять устройства ребенка и использовать средства безопасности, например антивирус, блокирующий вредоносные сайты.