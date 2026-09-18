Уже не продукты и бензин - перед отопительным сезоном жителей Латвии тревожат другие расходы

"Изменение опасений жителей довольно точно отражает то, как в последние месяцы менялось ценовое давление в разных категориях расходов. В августе цены на продукты были ниже как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с августом прошлого года. Это может быть одной из причин, почему подорожание продовольствия больше не является главным источником тревоги. Однако это не означает, что расходы на продукты стали менее важными: их возможный рост по-прежнему беспокоит шестерых из десяти жителей. Динамика расходов на жилье противоположная: именно эта категория сейчас вносит один из наиболее существенных вкладов в общую инфляцию. С приближением отопительного сезона к фактическому росту цен добавляются ожидания домохозяйств относительно расходов в ближайшие месяцы. Повышенная неопределенность в отношении обязательных платежей может заставлять людей осторожнее подходить к повседневным тратам и откладывать крупные покупки, тем самым замедляя рост частного потребления", - отмечает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.