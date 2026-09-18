Уже не продукты и бензин - перед отопительным сезоном жителей Латвии тревожат другие расходы
С приближением отопительного сезона жители Латвии все тревожнее смотрят на предстоящие расходы. Но продукты и бензин уже не возглавляют список опасений: новый опрос показал, какие траты теперь пугают больше всего и почему у молодежи и старшего поколения поводы для беспокойства разные.
На смену ценам на продукты и топливо, которые больше всего тревожили людей весной, пришли коммунальные платежи. Их возможное повышение в ближайшие шесть месяцев беспокоит 68% жителей, свидетельствует опрос банка Citadele. Одновременно растет тревога по поводу расходов на здравоохранение, особенно среди людей старшего возраста.
В августе подорожание коммунальных услуг, в том числе электричества и отопления, беспокоило 68% жителей Латвии - на 9 процентных пунктов больше, чем в марте. При этом доля тех, кого тревожит рост цен на продукты, за это время сократилась с 66% до 60%, а на топливо и транспорт - с 65% до 61%.
"Изменение опасений жителей довольно точно отражает то, как в последние месяцы менялось ценовое давление в разных категориях расходов. В августе цены на продукты были ниже как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с августом прошлого года. Это может быть одной из причин, почему подорожание продовольствия больше не является главным источником тревоги. Однако это не означает, что расходы на продукты стали менее важными: их возможный рост по-прежнему беспокоит шестерых из десяти жителей. Динамика расходов на жилье противоположная: именно эта категория сейчас вносит один из наиболее существенных вкладов в общую инфляцию. С приближением отопительного сезона к фактическому росту цен добавляются ожидания домохозяйств относительно расходов в ближайшие месяцы. Повышенная неопределенность в отношении обязательных платежей может заставлять людей осторожнее подходить к повседневным тратам и откладывать крупные покупки, тем самым замедляя рост частного потребления", - отмечает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
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Расходы на лечение тревожат все больше жителей
Одно из наиболее заметных изменений с весны произошло в отношении расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил 36% жителей, а в августе - уже 44%.
Особенно выражена эта тенденция в старших возрастных группах. Среди людей в возрасте от 50 до 59 лет в марте подорожания медицинской помощи опасались 38%, а в августе - уже 53% опрошенных. В группе от 60 до 74 лет этот показатель вырос с 50% до 61%. Более того, в августе людей этого возраста рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил чаще, чем подорожание продуктов (59%) или топлива и транспорта (56%).
Все больше молодых людей опасаются роста платы за жилье
В целом по обществу опасения по поводу повышения арендной платы или кредитных платежей с марта практически не изменились: их отмечает примерно пятая часть жителей. Однако среди молодежи ситуация совсем иная. В марте рост арендной платы или платежей по кредиту беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, а в августе - уже 40%.
Изменилось и отношение молодых людей к другим повседневным расходам. В марте в возрастной группе от 18 до 29 лет наибольшую тревогу вызывало подорожание продуктов - его отметили 69% опрошенных. В августе на первый план вышли коммунальные платежи: их повышения опасаются 66% молодых людей.
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В Латгале больше беспокоятся о транспорте, в Риге - о коммунальных счетах
Данные опроса показывают, что в регионах Латвии ситуация различается. В Латгале в августе жителей больше всего тревожил рост расходов на топливо и транспорт: его отметили 74% опрошенных против 66% в марте. В Рижском регионе наблюдается противоположная тенденция: транспортные расходы беспокоят 54% жителей, что на 6 процентных пунктов меньше, чем весной. При этом в Риге на первый план вышли коммунальные платежи, возможное повышение которых отметили 71% опрошенных.
Существенные изменения заметны и в других регионах. В Земгале особенно выросла тревога по поводу коммунальных услуг: с 53% в марте до 69% в августе. Это один из самых резких скачков среди регионов. В Видземе коммунальные расходы также стали значительно более актуальной проблемой: их отметили 59% жителей против 41% в марте. Одновременно в Видземе снизились опасения по поводу расходов на топливо и транспорт - с 70% до 63%.
В Курземе ситуация сравнительно стабильна. В марте жители чаще всего упоминали расходы на топливо и транспорт (71%), в августе их доля снизилась до 66%. При этом доля тех, кого тревожит подорожание коммунальных услуг, выросла с 54% до 61%.
Региональные различия заметны и в расходах, не относящихся к повседневным нуждам. Например, в Видземе рост стоимости отдыха и развлечений беспокоит 14% жителей, а в Латгале - только 4%. Таким образом, в одних частях Латвии все большего внимания требуют расходы на транспорт, жилье и здоровье, а в других тревога по поводу этих статей расходов выражена слабее.
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Опрос жителей банк Citadele провел совместно с исследовательским агентством Norstat в августе 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.