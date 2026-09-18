В Земгале полиция проверила автобусы - пойманы непристегнутые пассажиры

В четверг в Европе прошла акция "Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП". Ее цель - добиться того, чтобы в этот день на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелых травм в результате дорожных аварий. В Земгале этот день, по данным Госполиции, прошел без погибших и тяжело пострадавших в ДТП.