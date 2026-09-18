В Земгале полиция проверила автобусы - пойманы непристегнутые пассажиры
Четыре непристегнутых пассажира за один день попались полиции в автобусах Земгале. Всего в регионе проверили сотни транспортных средств.
В четверг в ходе рейдов по контролю за безопасностью дорожного движения в Земгале полиция выявила четырех пассажиров автобусов, которые не использовали ремни безопасности. При этом за сутки в регионе не было погибших или тяжело пострадавших в ДТП.
В четверг в Европе прошла акция "Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП". Ее цель - добиться того, чтобы в этот день на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелых травм в результате дорожных аварий. В Земгале этот день, по данным Госполиции, прошел без погибших и тяжело пострадавших в ДТП.
В Южноземгальском участке полиция провела четыре рейда. В общей сложности были проверены 56 транспортных средств и выявлены 12 нарушений. В рамках пяти проверок автобусов полицейские зафиксировали четыре случая, когда пассажиры не использовали ремни безопасности.
В Западноземгальском участке состоялись шесть рейдов, во время которых проверили 135 транспортных средств и выявили восемь нарушений. При двух проверках автобусов нарушений обнаружено не было.
В Восточноземгальском участке полиция провела четыре рейда, проверив 64 транспортных средства. Было выявлено девять нарушений.
Как сообщалось ранее, с начала этого года в Латвии в результате ДТП погибли уже 66 человек.