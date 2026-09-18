Имеющим небольшой частный бизнес в Латвии предложили заплатить налоги в упрощенном порядке

Новый порядок позволит платить налог с микропредприятий для начинающих в размере 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через счет доходов от хозяйственной деятельности. На основании информации, предоставленной кредитным учреждением, Служба государственных доходов (VID) будет учитывать оборот и уплаченный налог, а также подготавливать необходимую информацию для декларации в системе электронного декларирования.