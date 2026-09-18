Имеющим небольшой частный бизнес в Латвии предложили заплатить налоги в упрощенном порядке
Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к закону о налоге с микропредприятий, которые призваны снизить административную нагрузку на людей, в небольших объемах оказывающих услуги или продающих товары другим физическим лицам.
Небольшой хозяйственной деятельностью смогут заниматься физические лица, чей годовой оборот не превышает 12 тысяч евро, которые оказывают услуги или продают товары исключительно другим физическим лицам, не нанимают работников и одновременно не ведут другую хозяйственную деятельность.
Новый порядок позволит платить налог с микропредприятий для начинающих в размере 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через счет доходов от хозяйственной деятельности. На основании информации, предоставленной кредитным учреждением, Служба государственных доходов (VID) будет учитывать оборот и уплаченный налог, а также подготавливать необходимую информацию для декларации в системе электронного декларирования.
Чтобы стать плательщиком налога с микропредприятий для начинающих, человеку потребуется открыть счет доходов от хозяйственной деятельности. Обмен информацией о регистрации будет обеспечивать поставщик услуг счета во взаимодействии с VID.
Новый порядок будет особенно удобен для людей, которые в небольших объемах оказывают различные услуги – например, дают частные уроки, выполняют садовые работы, оказывают косметические и другие бытовые услуги.
Сейм рассматривал эти изменения одновременно с соответствующими поправками к законам "О подоходном налоге с населения" и "О налогах и пошлинах". Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года.
Как ранее писал Otkrito.lv, министерство финансов Латвии объявило о намерении внести изменения в налоговое законодательство.